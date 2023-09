DJ BDI-Präsident dringt auf Klarheit über Energiesystem 2030

BERLIN (Dow Jones)--Der Präsident des Bundesverbandes der Deutschen Industrie (BDI), Siegfried Russwurm, hat in der Debatte um einen Brückenstrompreis eine Benennung des zu erreichenden Ziels angemahnt. "Es muss nämlich anfangen damit, dass wir wissen, wo die andere Seite ist, wo eine Brücke hinführen soll", sagte Russwurm im ARD-Morgenmagazin vor einem später am Tag stattfindenden Klimakongress des Verbandes. Die Investitionsrechnungen in den Unternehmen seien keine für drei Jahre, und auch fünf seien schon knapp.

"Wir müssen uns als erstes ehrlich machen darüber, was wird denn unser Energiesystem 2030 sein, was wird denn Energie dann kosten, um zu wissen, ob da eine Brücke überhaupt funktioniert", sagte er. Für einen Teil von Industrie, der den Wandel nicht überleben würde, müsse man dann "kurzfristig eine Hilfe schaffen", doch dabei sei Größe "kein Kriterium", stellte der BDI-Chef klar. Es gehe um andere Strukturmerkmale wie internationale Konkurrenz. "Natürlich ist es schwer abzugrenzen", räumte er aber ein. Russwurm forderte deshalb erneut, Stromsteuer und Netzentgelte zu senken, denn "das wirkt für jeden".

September 26, 2023

