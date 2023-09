Netcetera AG / Schlagwort(e): Produkteinführung/Partnerschaft

Netcetera AG: Vorteile der Tokenisierung jetzt auch für Händler von GPE in Europa verfügbar



26.09.2023 / 09:16 CET/CEST





Medienmitteilung

Zürich, 2023 Vorteile der Tokenisierung jetzt auch für Händler von GPE in Europa verfügbar eCOM Tokenizer von G+D und Netcetera fördert Sicherung der Privatsphäre von Online-Käufern und E-Commerce-Geschäfte. Dienstag, 26. September - GPE (Global Payment Europe) und Payment-Experte Netcetera verstärken ihre Allianz. Damit möchten sie das Einkaufserlebnis für unzählige Kunden in ganz Europa verbessern und das Vertrauen in das Online-Zahlungsökosystem stärken. Mit der Einführung der Zahlungstechnologie Network Tokenization, ist GPE weiterhin bestrebt, an der Spitze der Zahlungsinnovationen zu bleiben. Das mit der Unterstützung von Netcetera und den globalen Sicherheitstechnologiekonzern Giesecke+Devrient (G+D). Die Technologie Netzwerk-Tokenisierung ermöglicht Händlern und Verbrauchern die Nutzung der neuesten Entwicklungen im digitalen Zahlungsverkehr. Monatlich verfallen im Durchschnitt 6% der Kundenkonten eines Händlers. Das beeinträchtigt sowohl die Zahlungsströme wie auch die Konversionsraten stark. GPE hat die Tokenisierung des Kartennetzes mit dem innovativen und preisgekrönten eCOMTokenizer von Netcetera und G+D eingeführt, um die Konversionsrate zu erhöhen. Das geschieht, indem die Zugangsdaten immer auf dem neuesten Stand gehalten werden und die Sicherheit erhöht wird. Der eCOM Tokenizer tritt als Aggregationsdienst auf, der das Zahlungsgateway von GPE, GP webpay, nahtlos mit den Token-Diensten der wichtigsten Kartennetzwerke wie Mastercard Secure Card on File und Visa Token Service verbindet. Er ermöglicht die Tokenisierung der Kartendaten für alle gespeicherten Karten und wiederkehrenden Zahlungen. Es wird erwartet, dass dieser Schritt bemerkenswerte Vorteile für Händler mit sich bringt, einschliesslich einer drei- bis fünfprozentigen Erhöhung der Genehmigungsraten. Hauptsächlich aufgrund einer besseren Risikobewertung und Genehmigung durch Kartenaussteller. Durch die sichere Speicherung und Verarbeitung von Kundenzahlungsinformationen reduziert die eCOM-Tokenizer-Lösung Betrugsrisiken und Datenschutzverletzungen erheblich. GPE hat in den ersten Wochen des Betriebs eine bemerkenswerte Verbesserung der Konversionsrate erlebt. Das lässt sich auf die automatische Erneuerung der Kartendaten bei verlorenen oder gestohlenen Karten zurückführen und auf die verbesserten Sicherheitsfunktionen. Das hat das Vertrauen der Kunden gestärkt. "Es liegt in unserer Verantwortung, unseren Händlern und Online-Käufern ein sicheres und nahtloses Erlebnis zu bieten. Deshalb haben wir uns erneut an Netcetera und ihren Service für Kartennetzwerke gewandt. Wir wollen die Interessen unserer Kunden und Endkunden schützen. Gemeinsam schaffen wir eine solide Grundlage, um unsere Dienstleistungen zukunftssicher zu machen und den sich wandelnden Bedürfnissen des Marktes und der Online-Käufer gerecht zu werden," sagt Vaclav Kerka, Direktor für E-Commerce-Lösungen bei GPE. Die Kartennetzwerke haben die Bedeutung der Netzwerk-Tokenisierung erkannt und finanzielle Anreize für die Verarbeitung von Token-Transaktionen eingeführt. Acquirer, die diese Technologie nicht einführen, müssen mit Leistungsgebühren für PAN-genehmigte Autorisierungen rechnen. Die Rolle der Netzwerk-Tokenisierung bei der Verhinderung falscher Abbuchungen ist unbestritten. Marktprognosen gehen davon aus, dass sie bis 2028 85% aller E-Commerce-Transaktionen weltweit ermöglichen wird. Peter Frick, Leiter Secure Digital Payment bei Netcetera, betont: "Es ist ein Privileg und eine Inspiration, einen geschätzten Partner wie GPE zu unterstützen. So wie sie weiter expandieren und florieren, tun auch wir das. Die Zusammenarbeit mit vorausschauenden Partnern wie GPE ermöglicht es uns, Grenzen zu verschieben und immer wieder neue Erkenntnisse zu gewinnen." Der Auftrag der Partnerschaft ist klar. Medienkontakt: Angelika Seiler

Head of Content

angelika.seiler@netcetera.com

+41 44 297 58 09 Über Netcetera Netcetera ist ein globales Softwareunternehmen mit innovativen IT-Produkten und individuellen digitalen Lösungen in den Bereichen sicheres digitales Bezahlen, Finanztechnologien, Medien, Transport, Gesundheit und Versicherungen. Mehr als 2'500 Banken und Issuer sowie 170'000 Händler vertrauen auf die digitalen Zahlungslösungen und die weltweit zertifizierten 3-D Secure-Produkte der Marktführerin für Zahlungssicherheit. Das inhabergeführte Unternehmen deckt den gesamten IT-Lebenszyklus ab, von der Idee über die Strategie bis hin zu Implementierung und Betrieb. Die ausgewogene Kombination von neusten Technologien und bewährten Standards sorgt für Investitionssicherheit, von Grossprojekten bis zu innovativen Start-ups. Die 1996 gegründete Netcetera ist eine Holdinggesellschaft mit rund 800 Mitarbeitenden und Hauptsitz in Zürich, Schweiz, sowie weiteren Standorten in Europa, Asien und dem Mittleren Osten. Weitere Informationen: netcetera.com Über Global Payments Europe Global Payments ist ein Technologie- und Softwareunternehmen, das Firmen jeder Grössenordnung das weltweit führende komplette E-Commerce-Ökosystem zur Verfügung stellt. Diese einzigartige, vernetzte Infrastruktur bedient jede Dimension des Handels und wickelt jedes Jahr Milliarden von Transaktionen sicher und nahtlos ab. Das Unternehmen konzentriert sich auf Innovationen, die dem Endkunden neue Benutzererfahrungen bringen, wie die Identifizierung eines Kunden über eine Zahlungskarte, mobile Zahlungen oder die Verwendung einer Standardzahlungskarte als Coupon in öffentlichen Verkehrsmitteln. GPE beliefert Banken, Acquirer, Fintechs und Technologieunternehmen, nachgelagerte Mineralölunternehmen und große Einzelhandelsketten, hauptsächlich in Europa, aber auch im asiatisch-pazifischen Raum. Mitglied von Global Payments Inc. - Global Payments Inc. (NYSE: GPN) ist ein weltweit führender Anbieter von Zahlungstechnologiedienstleistungen, der innovative Lösungen anbietet, die sich an den Bedürfnissen der Kunden auf der ganzen Welt orientieren. Das Unternehmen bietet eine breite Palette von Produkten und Dienstleistungen, die es seinen Kunden ermöglichen, alle Zahlungsarten über verschiedene Vertriebskanäle in vielen Märkten weltweit zu akzeptieren. Global Payments hat seinen Hauptsitz in Atlanta, Georgia, und beschäftigt weltweit mehr als 11'000 Mitarbeitenden. Das Unternehmen ist Mitglied der S&P 500 und hat Kunden und Partner in 32 Ländern in Nordamerika, Europa, dem asiatisch-pazifischen Raum und Brasilien. Kartentransaktionsprozessor | Global Payments (globalpaymentsinc.com)



Ende der Medienmitteilungen