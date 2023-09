Julian Marx (Flossbach von Storch): Die Bank

14.09.2023 - Die Notenbanken in Europa waren lange von nationalen Interessen geprägt. Vor 25 Jahren entstand mit der Europäischen Zentralbank ein überstaatliches Währungsinstitut. Eine (Zwischen-)Bilanz.

Am 1. Juni 1998 war es so weit. Die Europäische Zentralbank (EZB) wurde gegründet. Sie ist nicht einfach irgendeine Notenbank, sondern Teil eines großangelegten politischen Projekts. Zum Start vor 25 Jahren verlegten elf Länder ihre Geldpolitik von der nationalen auf die Gemeinschaftsebene - ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg in die europäische Wirtschafts- und Währungsunion.

Obwohl die neue Notenbank in Frankfurt beheimatet war, wurde sie von der deutschen Öffentlichkeit zunächst eher übersehen. So beschäftigte sich das Magazin "Der Spiegel" in der Gründungswoche in seiner Titelgeschichte mit dem historischen Thema der Inquisition. Und die "Tagesschau" berichtete zunächst über ein Erdbeben in Afghanistan und dann über die Wahl in Montenegro. Für die meisten Normalbürger war der geplante Euro zu diesem Zeitpunkt noch sehr abstrakt.

Mit dem Einzug des frischgewählten EZB-Präsidenten Willem Frederik ("Wim") Duisenberg und seinen fünf hochrangigen Board-Mitgliedern in die 35. Etage des 40-stöckigen Eurotowers sollte sich das ändern. Gemeinsam mit rund 500 Fachleuten aus 15 Nationen übernahmen sie die Aufgabe, das neue Geld fassbar zu machen. Zunächst galt es, zum Jahreswechsel die Austauschverhältnisse der Landeswährungen gegenüber dem Euro festzuzurren. Im Januar 2002 sollte dann der Einzug der Gemeinschaftswährung auch physisch, in Scheinen und Münzen, in die Portemonnaies der Bürger folgen.

Den Deutschen fiel es schwer, sich von ihrer Mark zu trennen. Dabei sollte der Euro handfeste Vorteile bringen: eine höhere Preistransparenz für Verbraucherinnen und Verbraucher sowie für Investorinnen und Investoren; einen größeren Markt für Unternehmen, die Beseitigung von Wechselkursrisiken innerhalb des Binnenmarkts und eine Reduktion der Transaktionskosten. Leider standen aber bei einigen wichtigen Entscheidungen von Anfang an weniger wirtschaftliche Sachfragen im Vordergrund als politische Erwägungen.

Das hatte EZB-Präsident Duisenberg noch vor dem Beginn seiner Amtszeit zu spüren bekommen. Er war 1997 nach dem Belgier Alexandre Lamfalussy Vorstand des Europäischen Währungsinstituts (EWI) geworden, was eine Art Zwischenetappe auf dem Weg zur EZB war. Dem EWI-Rat hatten neben Duisenberg und seinem Stellvertreter die Notenbankpräsidenten von seinerzeit 15 EU-Staaten angehört, die schon damals ihre Geldpolitik aufeinander abstimmten. In diesem Gremium soll Einigkeit darüber geherrscht haben, dass Duisenberg der erste EZB-Präsident werden sollte.

Doch der französische Staatspräsident Jacques Chirac fühlte sich übergangen und forderte eine französische Lösung, zumal Frankreich im Wettstreit um den EZB-Hauptsitz den Kürzeren gezogen hatte. Das Rennen machte am Ende dennoch der Niederländer Duisenberg. Allerdings gab es einen Kompromiss. Und so kündigte Duisenberg noch vor seinem Amtsantritt an, dass er nicht die volle Amtszeit von acht Jahren als Präsident der EZB ableisten wolle.

Auch aus geldpolitischer Sicht dominierten politische Befindlichkeiten von Anfang an die Euro-Einführung. So war die Erfüllung der vier Konvergenzkriterien Preisstabilität, Wechselkursstabilität, Haushaltsdisziplin der Staaten und die Höhe der langfristigen Zinsen für Mitgliedsstaaten als Voraussetzung für den Beitritt zur Währungsunion bereits 1992 im Vertrag von Maastricht vereinbart worden. Ein ähnliches volkswirtschaftliches Niveau der Mitgliedsstaaten sollte die Belastungen für eine gemeinsame Geldpolitik möglichst gering halten.