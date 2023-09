DJ ÜBERBLICK am Morgen/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Ifo-Exporterwartungen fallen im September deutlich

Die Stimmung in der deutschen Exportindustrie hat sich im September merklich verschlechtert. Die Ifo-Exporterwartungen fielen auf minus 11,3 Punkte von minus 6,5 Punkten im August. "Die Exportwirtschaft befindet sich in einer Schwächephase", sagte Klaus Wohlrabe, Leiter der Ifo-Umfragen. "Die Ausfuhr in alle wichtigen Regionen ist gegenwärtig rückläufig." ktuell erwarten nur die Hersteller von Lederwaren und Möbeln und auch einige Betriebe der Nahrungsmittelindustrie einen Zuwachs bei den Exporten. Alle anderen Branchen rechnen eher mit einem rückläufigen Auslandsgeschäft.

BDI-Präsident dringt auf Klarheit über Energiesystem 2030

Der Präsident des Bundesverbandes der Deutschen Industrie (BDI), Siegfried Russwurm, hat in der Debatte um einen Brückenstrompreis eine Benennung des zu erreichenden Ziels angemahnt. "Es muss nämlich anfangen damit, dass wir wissen, wo die andere Seite ist, wo eine Brücke hinführen soll", sagte Russwurm im ARD-Morgenmagazin vor einem später am Tag stattfindenden Klimakongress des Verbandes. Die Investitionsrechnungen in den Unternehmen seien keine für drei Jahre, und auch fünf seien schon knapp.

Saarland lehnt Steuerpläne der Ampel zur Bauförderung ab

Die saarländische Landesregierung hat Pläne der Ampelregierung zu Entlastungen bei der Grunderwerbsteuer zurückgewiesen. "Wir wünschen uns vom Bund gehaltvollere Vorschläge zur Verbesserung der Lage am Wohnungsmarkt als die Senkung von Landessteuern", sagte Saar-Finanzminister Jakob von Weizsäcker (SPD) der Saarbrücker Zeitung. Die Grunderwerbsteuer sei für die Länder eine wichtige Einnahmequelle. "Angesichts wachsender Finanzbedarfe zur Finanzierung des Klimaschutzes, von Bildungsaufgaben und der Transformation sind Kürzungen ohne angemessene Kompensation der damit verbundenen Steuerausfälle nicht zielführend."

IEA: 1,5-Grad-Ziel dank Ausbau bei Erneuerbaren Energien weiter möglich

Die weltweiten Klimaziele sind nach Angaben der Internationalen Energie-Agentur (IEA) dank eines Rekordwachstums bei der Solarenergie und Elektromobilität weiterhin in Reichweite. Der Weg zum 1,5-Grad-Ziel "hat sich in den letzten zwei Jahren verengt, aber saubere Energietechnologien halten ihn offen", erklärte IEA-Chef Fatih Birol. Die Energiewende erfordert aber laut einem aktualisierten Bericht der IEA, dass von einer neuen, langfristigen Entwicklung von fossilen Energien abgesehen wird.

Frankreich will bis 2027 eine Million Wärmepumpen produzieren

Im Rahmen eines großangelegten staatlichen Klimaplans will Frankreich seine Wärmepumpenproduktion in den kommenden vier Jahren verdreifachen. Bis 2027 werde sein Land eine Million Geräte produzieren und 30.000 Menschen für die Installation ausbilden, erklärte Präsident Emmanuel Macron am Montag bei einem Ministertreffen im Elysée-Palast. Frankreich wolle einen Industriesektor für Wärmepumpen entwickeln und sich dadurch von fossilen Energieträgern unabhängiger machen.

Polen will gegen Migration Kontrollen an Grenze zur Slowakei einführen

Polens Regierungschef hat im Kampf gegen irreguläre Migration Kontrollen ankommender Fahrzeuge an der Grenze zum südlichen Nachbarland Slowakei angekündigt. Er habe "den Innenminister angewiesen, Kontrollen von Kleinbussen, Lieferwagen, Autos und Bussen einzuführen, bei denen der Verdacht besteht, dass sie illegal einreisende Migranten transportieren könnten", sagte Ministerpräsident Mateusz Morawiecki laut der Nachrichtenagentur PAP bei einem Wahlkampfauftritt.

Ungarn erachtet Ratifizierung von Schwedens Nato-Beitritt als nicht "dringend"

Im Ringen um einen Nato-Beitritt Schwedens hat Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban einer schnellen Ratifizierung durch sein Land eine Absage erteilt. "Ich frage mich, ob es etwas Dringendes gibt, das uns dazu zwingen würde, Schwedens Kandidatur zu ratifizieren", erklärte Orban im Parlament in Budapest. "Einen solchen Umstand kann ich nicht erkennen." Die Sicherheit Schwedens sei in "keinster Weise" gefährdet, fügte Orban hinzu. Er forderte Stockholm auf, seine Politik der "Verunglimpfung" und die regelmäßigen Äußerungen zu Ungarns Verstößen gegen die Rechtsstaatlichkeit einzustellen.

September 26, 2023

