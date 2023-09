DJ MÄRKTE ASIEN/Aktien werden weiter gemieden - Yen auf Jahrestief

Von Steffen Gosenheimer

TOKIO/HONGKONG (Dow Jones)--Die Sorge vor länger erhöht bleibenden Zinsen und deren negativen Folgen für die Wirtschaft hat am Dienstag an den Aktienmärkten in Ostasien und Australien für Verkäufe gesorgt. Dass die US-Börsen ihren viertägigen Abwärtstrend mit kleinen Erholungsgewinnen stoppen konnten, stützte nicht. Zumal es mit den Marktzinsen in den USA zugleich auf neue Mehrjahreshoch nach oben ging.

Die Verluste lagen zwischen 0,4 Prozent in Schanghai und 1,3 Prozent in Seoul, wo es den vierten Tag in Folge abwärts ging. Für den Nikkei-225 in Tokio ging es um 1,1 Prozent nach unten auf 32.315 Punkte. Er machte damit die Gewinne vom Vortag in Reaktion auf die weiter ultralockere Geldpolitik in Japan wieder wett.

Der Yen bildete zum Dollar neue Jahrestiefs aus. Der Dollar kostete zuletzt 149,08 Yen, wobei die US-Devise auch gegenüber anderen Währungen erneut zulegte, gestützt von den weiter gestiegenen Marktzinsen in den USA. Die japanische Zehnjahresrendite kletterte derweil leicht um 1,5 Basispunkte auf 0,74 Prozent, was deutlich unter der von der japanischen Notenbank verfolgten maximalen Obergrenze von 1,00 Prozent liegt.

Immobilienaktien in Hongkong weiter abwärts

In Hongkong standen erneut Immobilienaktien auf der Verkaufsliste, nachdem der Riese China Evergrande jüngst seinen 35 Milliarden Dollar schweren Umschuldungsplan verwerfen musste, weil Immobilienverkäufe nicht so gut liefen wie kalkuliert. Evergrande lagen im Späthandel 7,0 Prozent zurück, Country Garden 3,1 Prozent und Longfor 2,3 Prozent. Angesichts der offenbar anhaltenden Probleme im Immobiliensektor warte der Markt umso gespannter auf die neusten Einkaufsmanagerdaten aus China im späteren Wochenverlauf, hieß es. Die Ökonomen der HSBC senkten derweil ihre Wachstumsprognose für China wie zuvor bereits andere Häuser.

In Seoul sprachen Marktteilnehmer weiter von Kaufzurückhaltung angesichts der am Donnerstag beginnenden Feiertagspause bis einschließlich Dienstag der nächsten Woche. Dabei habe auch eine Rolle gespielt, dass am 1. Oktober in den USA eine Haushaltssperre drohe, weil sich dort die Parteien nicht auf ein Staatsausgabenprogramm einigen können.

Unter den Einzelwerten ging es in Tokio für Japan Exchange Group um 2,6 Prozent nach oben, nachdem der Börsenbetreiber seinen Ausblick erhöht hatte.

Qantas Airways gaben in Sydney um 1,5 Prozent nach. Die Fluglinie warnte, dass ihre Treibstoffrechnung für die erste Hälfte des Geschäftsjahres 2024 aufgrund höherer Ölpreise und eines niedrigeren australischen Dollars rund 129 Millionen US-Dollar höher ausfallen wird.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 7.043,80 -0,5% +0,1% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) 32.358,90 -1,0% +25,2% 08:00 Kospi (Seoul) 2.462,97 -1,3% +10,1% 08:00 Schanghai-Comp. 3.102,27 -0,4% +0,6% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 17.511,19 -1,2% -10,3% 10:00 Taiex (Taiwan) 16.276,07 -1,1% +15,1% 07:30 Straits-Times (Sing.) 3.216,37 +0,0% -1,1% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.445,33 +0,1% -3,5% 11:00 BSE (Mumbai) 66.035,11 +0,0% +8,5% 12:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 9:10 % YTD EUR/USD 1,0572 -0,2% 1,0593 1,0650 -1,2% EUR/JPY 157,65 -0,0% 157,66 158,06 +12,3% EUR/GBP 0,8686 +0,1% 0,8675 0,8696 -1,9% GBP/USD 1,2172 -0,3% 1,2211 1,2247 +0,6% USD/JPY 149,12 +0,2% 148,84 148,42 +13,7% USD/KRW 1.352,74 +3,3% 1.309,39 1.335,86 +7,2% USD/CNY 7,3111 +1,7% 7,1880 7,1940 +6,0% USD/CNH 7,3113 -0,1% 7,3156 7,3108 +5,5% USD/HKD 7,8191 +0,0% 7,8162 7,8153 +0,1% AUD/USD 0,6395 -0,4% 0,6423 0,6426 -6,1% NZD/USD 0,5946 -0,3% 0,5967 0,5954 -6,4% Bitcoin BTC/USD 26.274,21 -0,0% 26.277,50 26.118,11 +58,3% ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 89,16 89,68 -0,6% -0,52 +15,3% Brent/ICE 92,40 93,29 -1,0% -0,89 +12,5% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 43,13 44,44 -3,0% -1,32 -47,3% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.910,36 1.915,97 -0,3% -5,61 +4,7% Silber (Spot) 22,86 23,13 -1,1% -0,26 -4,6% Platin (Spot) 905,63 916,00 -1,1% -10,38 -15,2% Kupfer-Future 3,66 3,67 -0,2% -0,01 -3,9% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/gos/ros

(END) Dow Jones Newswires

September 26, 2023 03:19 ET (07:19 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.