Einblicke vom Börsenparkett von Marcel Ludwig, Walter Ludwig GmbH Wertpapierhandelsbank

Inflation vs. Zinsen heißt die Paarung der letzten Monate um es in der Fußballsprache auszudrücken. Der scheinbar übermächtige Gegner Namens Inflation soll mit hohen Zinsen zu Fall gebracht werden. Dabei fährt die EZB immer stärkere Geschütze auf. Die jüngste Entscheidung, den Zins nochmals anzuheben, hat dazu geführt, dass wir inzwischen bei einem Leitzinssatz von 4,5 Prozent stehen.

Dies hat zunehmend auch stärkere Auswirkungen auf die Gesamtwirtschaft in Deutschland. Insbesondere die Immobilienwirtschaft hat unter der aktuellen Finanzpolitik zu leiden. Kaum noch neue Bauvorhaben werden geplant und diverse bereits geplante Projekte können aufgrund von Finanzierungsschwierigkeiten nicht umgesetzt werden. Und das geschieht in einer Branche, in der bereits große Not herrscht. Inzwischen stellt sich gar nicht mehr die Frage, ob bezahlbarer ...

