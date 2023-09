Die Nordex SE realisiert ein Onshore-Projekt in Rumänien de facto an Land: So hat der Windturbinenbauer einen Auftrag für die Lieferung und Errichtung von fünf Turbinen des Typs N149/5.X über insgesamt knapp 30 MW erhalten. Der Auftrag umfasst zudem einen Premium-Servicevertrag für die Wartung der Anlagen über einen Zeitraum von 20 Jahren. Der Windpark entsteht im Süd-Osten des Landes. Die Anlagen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...