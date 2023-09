Bernd Wünsche (Gurupress.de) - Nel Asa ist am Dienstag mit einem weiteren Minus von mehr als -5 % in den Tag gestartet. Dies ist aus Sicht von Analysten ein deutliches Signal dafür, dass die Werte nun auch spekulativ getrieben sind. Nel Asa ist mit den vergangenen Tagen in den Bereich der Penny Stocks übergegangen. Hier herrscht viel Spekulation und wenig fundamental orientierte Investition. Am Dienstag sind Kursverluste von über -5 % mit ...

