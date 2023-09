München (ots/PRNewswire) -IFCO, der weltweit führende Anbieter von Mehrwegverpackungen, hat erneut das renommierte Cradle to Cradle Certified® Silver (Version 3.1) für die IFCO European Lift Lock RPCs erhalten. Zusätzlich zur allgemeinen Rezertifizierung in Silber wurde die Lift Lock-Produktreihe, einschließlich der kürzlich eingeführten Banana Lift Lock RPCs, in der Bewertungskategorie Materialwiederverwendung mit Gold ausgezeichnet. In der Kategorie Soziale Fairness stieg die IFCO-Bewertung von Silber auf Gold.Ausschlaggebend für die Verleihung des Gold-Ratings für soziale Fairness ist die Bewertung des Engagements von IFCO bei der Entwicklung und Umsetzung geeigneter Kontrollen, Instrumente und Managementverfahren zum Schutz grundlegender Menschenrechte. Entscheidend ist, dass IFCO seine soziale Verantwortung in den Bereichen Arbeit, Umwelt und Korruptionsbekämpfung mit den Prinzipien des Global Compact der Vereinten Nationen in Einklang bringt. Darüber hinaus hat IFCO seine Unterstützung von Lebensmittelbanken weltweit ausgeweitet und ist eine langfristige Vereinbarung mit der European Food Banks Federation (FEBA) eingegangen, um deren offizieller RPC-Partner zu werden.Cradle to Cradle Certified ist das weltweit fortschrittlichste wissenschaftlich fundierte Zertifizierungsprogramm für die Entwicklung, Herstellung und Überprüfung von Materialien und Produkten, die sicher, kreislauffähig und verantwortungsvoll hergestellt sind. Die Version 3.1 des Programms bewertet Produkte in fünf Kategorien: Materialgesundheit, Wiederverwendung von Materialien, erneuerbare Energien und Kohlenstoffmanagement, Wassermanagement und soziale Fairness. Das übergeordnete Ziel von Cradle to Cradle Certified ist es, die Qualität und Kreislauffähigkeit von Produkten und den damit verbundenen Prozessen zu verbessern, so dass sie positive Auswirkungen auf die Umwelt und die Menschen haben. Entscheidend ist, dass eine Zertifizierung nur für zwei Jahre gültig ist. Aus diesem Grund hat die europäische IFCO-Linie der Lift Lock RPCs kürzlich den äußerst anspruchsvollen Rezertifizierungsprozess abgeschlossen. Ein wichtiges Kriterium für die Rezertifizierung ist die Fähigkeit, laufende Optimierungsstrategien und kontinuierliche Verbesserungen des Produkts und der Prozesse nachzuweisen.Charles van Reij, Global Packaging, Print & Paper Sector Lead beim Cradle to Cradle Products Innovation Institute, hob den Pioniercharakter der Leistung von IFCO hervor: "IFCO war der erste Anbieter von lebensmittelechten Mehrwegbehältern, der im Jahr 2021 die Cradle to Cradle-Zertifizierung in Silber erhielt. Nachdem wir in diesem Jahr unseren strengen Rezertifizierungsprozess durchlaufen haben, können wir bestätigen, dass IFCOs Engagement, nachhaltige Verpackungslösungen in die Lieferkette für frische Lebensmittel zu bringen, ungebrochen ist. Wir haben für die Rezertifizierung die höchsten Standards in Bezug auf Optimierungsstrategien gesetzt und IFCO erfüllt die anspruchsvollen Kriterien für diese Nachhaltigkeitszertifizierung."Der Mitbegründer von Cradle to Cradle, Professor Dr. Michael Braungart, lobte den langfristigen Ansatz von IFCO für nachhaltige Verpackungen: "IFCO hat sich die Cradle to Cradle-Mentalität zu eigen gemacht und sich das Kreislaufwirtschaftsmodell zu Herzen genommen, was erfreulicherweise zur C2C-Rezertifizierung seiner europäischen Lift Lock RPCs geführt hat. IFCO ist in der Lage, seine Materialströme zu definieren und seine eigenen Behälter zu recyceln. Gleichzeitig stellt das Unternehmen sicher, dass während des Recyclingprozesses keine Verunreinigungen auftreten. Das Unternehmen ist ein Vorreiter bei der Entwicklung und Zusammenführung von Mehrwegverpackungen für die Lieferkette von Frischprodukten."Aufgrund des umfassenden Zertifizierungsprozesses ist Michael Pooley, CEO von IFCO, der Meinung, dass Cradle to Cradle Certified eine wertvolle Errungenschaft ist und freut sich über diesen Meilenstein der Rezertifizierung:"Die prestigeträchtige Zertifizierung Cradle to Cradle Certified ist der weltweit anerkannte Standard für nachhaltige Produkte. Der einzigartige zweijährige Rezertifizierungsprozess fordert uns heraus, unser zirkuläres Geschäftsmodell kontinuierlich zu verbessern und die Auswirkungen unserer Entscheidungen auf die Umwelt und die globale Gemeinschaft zu berücksichtigen. Wir sind stolz darauf, den strengen Rezertifizierungsprozess bestanden zu haben, und freuen uns, dass wir in der Kategorie Soziale Fairness die Goldstufe erreicht haben. Diese Zertifizierung würdigt die Leidenschaft, mit der wir lebensmittelsichere Mehrwegverpackungen entwickeln und umsetzen. Wir zeigen, dass es einen besseren Weg gibt, Verpackungen zu verwenden, wiederzuverwenden und zu recyceln."Inigo Canalejo, Vice President ESG und strategisches Marketing bei IFCO, unterstreicht die Teamarbeit und die Partnerschaften, die zum Erreichen dieses Meilensteins beigetragen haben: "Das Erreichen der Cradle to Cradle Certified Silber Rezertifizierung für unsere europäischen Lift Lock RPCs ist ein großer Erfolg für das IFCO-Team. Es ist auch eine Gelegenheit, das Engagement unserer Partner zu würdigen, die ihren Kohlenstoff-Fußabdruck reduzieren und unser bahnbrechendes Kreislauf-Geschäftsmodell annehmen wollen. Wir freuen uns darauf, weiterhin zusammenzuarbeiten, um die Lieferkette für frische Lebensmittel nachhaltig zu gestalten."Erfahren Sie mehr über: Cradle to Cradle Certified Silber (https://c2ccertified.org/certified-products/ifco-reusable-plastic-containers-rpc-european-lift-lock-generation), Banana Lift Lock RPCs (https://www.ifco.com/de/lebensmittelloesungen/bananas/), IFCOs Partnerschaft mit der European Food Banks Federation (https://www.ifco.com/de/ifco-arbeitet-mit-zwei-fuehrenden-britischen-wohltaetigkeitsorganisationen-zusammen-um-lebensmittelverschwendung-und-hunger-zu-bekaempfen/)About IFCO IFCO is the leading global provider of reusable packaging solutions for fresh foods, serving customers in 50+ countries. IFCO operates a pool of over 370 million Reusable Packaging Containers (RPCs) globally, which are used for 2 billion shipments of fresh fruits and vegetables, meat, poultry, seafood, eggs, bread, and other items from suppliers to grocery retailers every year. IFCO RPCs ensure a better fresh food supply chain by protecting freshness and quality and lowering costs, food waste and environmental impact compared to single-use packaging.