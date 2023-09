Shippeo ermöglicht Kunden, End-to-End-Transporttransparenz in Echtzeit samt Prozessautomatisierung über Google Cloud bereitzustellen

Shippeo, ein führender Anbieter für multimodale Supply-Chain-Transparenz, stellt ab sofort seine Lösungen über Google Cloud Marketplace bereit. Für Google-Cloud-Kunden wird es dadurch einfacher, ein hohes Maß an Transparenz über betriebliche Abläufe zu erhalten und dank Transport Process AutomationTM Prozesse im Transport zu verschlanken. Sie verkürzen Latenzzeiten, erhöhen die Effizienz, Widerstandsfähigkeit, Nachhaltigkeit und Kundenorientierung ihrer Supply Chains.

Der Google Cloud Marketplace erlaubt es Nutzer:innen, funktionale Software-Pakete, die auf Google Cloud laufen, kurzfristig bereitzustellen und Software-Pakete mit Services wie Compute Engine oder Cloud Storage einfach zu starten. Eine manuelle Konfiguration ist hierfür nicht erforderlich.

Diese jüngste Zusammenarbeit zwischen beiden Unternehmen folgt auf das Engagement von Google Cloud als Launch-Partner für Shippeos revolutionäre Transportation-Process-AutomationTM-Lösung (TPATM). Diese unterstützt Supply Chain Manager:innen dabei, Risiken vorherzusagen und darauf zu reagieren, die Zusammenarbeit zwischen Teams zu stärken sowie End-To-End-Prozesse im Transport zu automatisieren. Dies erhöht neben Leistungs- und Widerstandsfähigkeit auch die Kundenzufriedenheit. Die erst kürzlich vorgestellte Lösung baut auf dem Erfolg des Supply Chain Control Towers auf, der gemeinsam mit der Renault Group, einem der weltweit führenden Automobilhersteller, entwickelt wurde. Zusammen mit Google Cloud und Shippeo steuert der Autobauer so seine Eingangslogistik in 35 Werken weltweit.

Durch die Verfügbarkeit der Shippeo-Plattform auf dem Google Marketplace erhalten Unternehmen nun weltweit Zugang zur führenden Plattform für echte multimodale Supply-Chain-Transparenz und TPATM in einer einzigen, ganzheitlichen Lösung. Diese zeichnet sich durch außerordentlich hohe Datenqualität aus. Sie bietet als fortschrittliches, Verlader-freundliches Portal einzigartige Möglichkeiten in der Zusammenarbeit zwischen Versendern, Logistikanbietern und Verladern. Dank eines dezidierten Data Quality Teams, das die Datenströme mithilfe moderner Tools und Dashboards überwacht, kann Shippeo als einzige Anbieter exakte und zuverlässige ETA-Prognosen vertraglich zusichern. In Verbindung mit hohen Tracking-Raten für Lieferungen und schnellem Carrier-Onboarding, bilden die ETA-Prognosen zusammen die dreifache SLA-Zusage, die Shippeo seinen Kunden bietet.

"Viele Versender und Logistikdienstleister suchen im Rahmen ihrer digitalen Transformation nach Lösungen, die ihnen Echtzeittransparenz und Insights entlang der gesamte Supply Chain bieten", so Dai Vu, Managing Director, Cloud Marketplace ISV GTM Programs, Google Cloud. "Shippeos Lösungen, die jetzt auch über den Google Cloud Marketplace erhältlich sind, ermöglichen Unternehmen, eine Verbesserung ihres Kundenservice und ihrer operativen Performance."

"Wir freuen uns, unsere Plattform jetzt über den Google Cloud Marketplace bereitstellen zu können", erklärt Lucien Besse, COO von Shippeo. "Google Cloud zählt zu einer der beliebtesten Cloud-Infrastrukturen, die von vielen der größten Unternehmen weltweit genutzt wird. Die Verfügbarkeit unserer Plattform auf dem Google Cloud Marketplace macht es ihnen einfacher, die Vorteile unserer Lösungen für sich zu nutzen und somit auch von multimodaler Echtzeittransparenz und Transportation Process AutomationTM zu profitieren."

Für weitere Informationen steht Shippeos Lösung Nutzer:innen des Google Cloud Marketplace zur Verfügung. Alternativ können diese Shippeo auch auf direktem Wege kontaktieren.

Über Shippeo

Shippeo ist ein weltweit führender Anbieter für multimodale Supply-Chain-Transparenz in Echtzeit und hilft großen Versendern und Logistikanbietern dabei, ihre Supply Chains widerstandsfähiger, nachhaltiger und kundenorientierter zu betreiben. Dies wird ermöglicht durch hochpräzise operative Echtzeittransparenz und Transport Process Automation. Durch sie lassen sich Transportprozesse straffen, Latenzen verringern und die operative Effizienz erhöhen. Das Multimodal Visibility Network von Shippeo ist in mehr als 1.000 TMS, Telematik- und ELD-Systeme integriert. Die Shippeo-Plattform gewährt über ein einziges Portal mit intuitiver Nutzerführung sofortigen Zugang zu Sendungsverfolgung in Echtzeit über alle Transportmodi hinweg. Ein eigener und industrieführender Machine-Learning-Algorithmus bietet eine einzigartige ETA-Genauigkeit. Dadurch können Supply-Chain-Unternehmen Probleme schnell antizipieren, Kunden proaktiv informieren und mit kollaborativen Workflows Ausnahmesituationen effizient managen. Auf diese Weise lassen sich auch die CO2- und GHG-Emissionen im Transport genau messen. Hunderte Kunden, darunter internationale Marken wie Ahold Delhaize, AkzoNobel, Amazon, Avery Dennison, Bosch Siemens Hausgeräte, Carrefour, Coca-Cola HBC, Jaguar Land Rover, Heineken, Kuehne+Nagel, L'Oréal, LVMH, Renault Group, Sabic, Saint-Gobain, Siemens Energy und XPO Logistics, vertrauen beim Tracken von jährlich 32 Millionen Lieferungen in 110 Ländern auf Shippeo. Mehr unter www.shippeo.com,

