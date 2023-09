München (ots) -Anmoderationsvorschlag: Und jetzt geht's in eine der aufregendsten Städte Deutschlands, in die Promi-Hauptstadt Berlin. Zwischen Glanz und Glamour, zerbrochenen Freundschaften, Liebe. Familie, Party und Alltagsproblemen tummeln sich hier auch die Reality Stars und Sternchen allererster Klasse. Hier teilen sie sich nicht nur WGs und Beauty-Docs. Auf gemeinsamen Partys genießen sie das Leben in vollen Zügen. Wie ihr Leben jenseits anderer Formate so aussieht, zeigten einige von ihnen bereits in der ersten Staffel "B:REAL - echte Promis, echtes Leben" bei RTL ZWEI. Davon gehen nun (ab 2. Oktober) 100 neue Folgen an den Start, in denen nun noch mehr Reality Stars die Chance bekommen zu zeigen, wie sie sonst so sind. Mehr von Oliver Heinze.Sprecher: 100 neue Folgen B:REAL. Das ist viel Zeit für die Reality Stars, der Welt zu zeigen, wie sie wirklich sind. Natürlich auch für Reality-Queen Kader Loth und ihren Isi.O-Ton 1 (Kader, 22 Sek.): "Wir haben echte Geschichten, womit auch andere Menschen sich identifizieren können, wir haben Geschichten aus unserem Alltag, Wechseljahre-Thema, Adoption, Hochzeit. Mich kennt man ja eigentlich nur auf dem Red Carpet und so, aber ich spreche aus dem Nähkästchen, so kennt man mich nicht, so offen und ehrlich. Und das ist das Interessante. Dass die Menschen draußen sehen, dass wir genau eben auch normale Menschen sind mit Höhen und Tiefen im Alltag."Sprecher: 100 Prozent real wollen sich auch die anderen zeigen. Dass Ex-GNTM-Kandidatin Gina-Lisa, das schwarze Schaf von Temptation Island Nico Legat oder auch B:REAL-Neuling Flocke ein Blatt vor den Mund nehmen, kommt nicht in Frage:O-Ton 2 (Flocke, 9 Sek.): "Ungefiltert, aber halt also, jetzt nicht unverschämt oder sowas, oder auf Stress aus. Weil sonst ist so, der lästert über den, der lästert über den - totaler Quatsch. So damit habe ich nix zu tun."Sprecher: Ein extrem wichtiger Aspekt auch für Xenia von Sachsen, die mit Gino schon in Staffel eins am Start war:O-Ton 3 (Xenia, 13 Sek.): "Dass wir echte Situationen haben, dass wir kein Skript kriegen, auch nicht dieses Angeskriptete und sowas, sondern halt genau unser Ding machen. Das möchte ich gar nicht haben, wenn jemand in meine Wohnung kommt und sagt: 'So und so ist die Situation', sage ich: 'F** You, die Situation ist so wie sie bei uns ist.'"Sprecher: 24 Reality-Stars in einer Sendung, die sich so zeigen, wie wir sie normalerweise nicht kennen. Arielle bringt es auf den Punkt!O-Ton 4 (Arielle, 14 Sek.): "Das Drama geht weiter, die Emotionen gehen weiter und unser verrücktes Leben geht weiter und das hört ja nicht auf. Unser Leben bleibt bestimmt 10 Jahre verrückt und crazy - Und vor allen Dingen, wir sind so krasse Charaktere, wenn die aufeinander knallen, ist ja klar, dass es ein Feuerwerk gibt."Abmoderationsvorschlag: 24 Stars und Sternchen, 100 Folgen und absolut echt - "B:REAL - Echte Promis, echtes Leben" läuft ab 02. Oktober immer montags bis freitags im RTL ZWEI Vorabendprogramm um 17:05 Uhr.Pressekontakt:RTLZWEIPresse089 - 641850kommunikation@rtl2.deunternehmen.rtl2.deOriginal-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6605/5611847