FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 26.09.2023 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS ALPHAWAVE SEMI PRICE TARGET TO 180 (185) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG CUTS ASOS PRICE TARGET TO 760 (940) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS UNILEVER PRICE TARGET TO 5160 (5290) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS BURBERRY PRICE TARGET TO 2200 (2240) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS ENTAIN PRICE TARGET TO 1626 (1745) PENCE - 'BUY' - EXANE BNP RAISES AVIVA TO 'NEUTRAL' (UNDERPERFORM) - PRICE TARGET 430 (420) PENCE - GOLDMAN CUTS IMPERIAL BRANDS PRICE TARGET TO 2250 (2500) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES NEXT PLC PRICE TARGET TO 8100 (7650) PENCE - 'NEUTRAL' - INVESTEC RAISES KINGFISHER TO 'BUY' (HOLD) - PRICE TARGET 255 (265) PENCE - JEFFERIES CUTS BARRATT DEVELOPMENTS PRICE TARGET TO 483 (492) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES CUTS BOKU PRICE TARGET TO 174 (177) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS JOHNSON MATTHEY PRICE TARGET TO 2100 (2200) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS PERSIMMON PRICE TARGET TO 1201 (1250) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES CUTS REDROW PRICE TARGET TO 635 (643) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES VISTRY PRICE TARGET TO 1231 (923) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN CUTS ASOS PRICE TARGET TO 500 (550) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN CUTS ENTAIN PRICE TARGET TO 1800 (2200) PENCE - 'OVERWEIGHT' - MORGAN STANLEY CUTS BURBERRY PRICE TARGET TO 2200 (2400) PENCE - 'EQUAL-WEIGHT' - MORGAN STANLEY RAISES BARCLAYS TO 'OVERWEIGHT' - PRICE TARGET 230 PENCE - MORGAN STANLEY STARTS AJ BELL WITH 'UNDERWEIGHT' - PRICE TARGET 275 PENCE - PEEL HUNT RAISES BRITVIC TO 'BUY' (HOLD) - PRICE TARGET 1000 (920) PENCE - RBC CUTS BUSHVELD MINERALS PRICE TARGET TO 300 (500) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC CUTS JD SPORTS FASHION PRICE TARGET TO 180 (185) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC CUTS SSP GROUP PRICE TARGET TO 290 (300) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC RAISES NEXT PLC PRICE TARGET TO 8000 (7500) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC STARTS BARRATT WITH 'SECTOR PERFORM' - PRICE TARGET 550 PENCE - RBC STARTS BELLWAY WITH 'OUTPERFORM' - PRICE TARGET 3500 PENCE - RBC STARTS BERKELEY WITH 'SECTOR PERFORM' - PRICE TARGET 4950 PENCE - RBC STARTS CREST NICHOLSON WITH 'UNDERPERFORM' - PRICE TARGET 205 PENCE - RBC STARTS PERSIMMON WITH 'SECTOR PERFORM' - PRICE TARGET 1300 PENCE - RBC STARTS TAYLOR WIMPEY WITH 'SECTOR PERFORM' - PRICE TARGET 145 PENCE - RBC STARTS VISTRY WITH 'UNDERPERFORM' - PRICE TARGET 875 PENCE - RPT/RBC STARTS GLEESON WITH 'OUTPERFORM' - PRICE TARGET 575 PENCE - RPT/RBC STARTS REDROW WITH 'OUTPERFORM' - PRICE TARGET 825 PENCE - SHORE CAPITAL RAISES BRITISH LAND TO 'HOLD' (SELL)



