DJ Wissing: Brauchen Wachstum zur Finanzierung der Transformation

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) hat auf volkswirtschaftliches Wachstum als Grundvoraussetzung für die anstehende Transformation der Wirtschaft in Richtung Klimaneutralität beharrt. "Wir sollten erkennen, dass wir vor einem enormen Transformationsprozess stehen, der notwendig ist, der aber keine Kleinigkeit ist", sagte Wissing beim Klimakongress des Bundesverbandes der Deutschen Industrie (BDI). Entscheidend sei, diesen Transformationsprozess so zu bewältigen, dass am Ende ein starkes Europa und ein starker Industriestandort Deutschland ständen. "Ich bin mir noch nicht sicher, ob alle in diese Richtung arbeiten", sagte Wissing.

Manche seien immer noch "unter dem Stichwort 'degrowth'" unterwegs und meinten, dass die Schrumpfung der Industrieländer die Zukunft sei. "Ich halte das für brandgefährlich", sagte Wissing. "Wir brauchen Wachstum, um die Transformation zu finanzieren, und ohne Wachstum wird unser Kontinent keine Chance haben." Es dürfe nicht passieren, dass Europa sich "selbst die Beine" stelle und dann Abschottungszölle gegenüber anderen Regionen der Welt fordere. "So werden wir nicht stark", warnte er. Die Regierung wolle vielmehr die Bahn frei machen, um im Wettbewerb mit anderen Teilen der Welt zu bestehen. Das setze voraus, "dass wir diesen Transformationsprozess gestalten".

Wissing kritisierte in diesem Zusammenhang die jüngste Einigung der EU-Staaten zur Euro-7-Abgasnorm. "Ich hätte mir gewünscht, dass man die Chance nutzt, auch einen Schritt weiter zu kommen, was Technologieoffenheit angeht", sagte der FDP-Politiker. Insgesamt seien in Deutschland Investitionen in die Infrastruktur "jetzt dringender denn je", hob Wissing hervor. "Die Infrastruktur droht zu einer echten Wachstumsbremse in Deutschland zu werden, wenn wir sie nicht auf Vordermann bringen", warnte er. "Natürlich ist klar, dass wir in einer schwierigen Haushaltssituation sind, aber es wäre fatal, würden wir jetzt nicht kräftig in die Infrastruktur investieren."

September 26, 2023 04:53 ET (08:53 GMT)

