EQS Newswire / 26.09.2023 / 11:24 CET/CEST



Media OutReach

The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Über die Eternal Group

Die S.A.R. Eternal Group wurde 1980 in Hong Kong gegründet und ist ein führendes Unternehmen für Omni-Channel-Markenmanagement in der chinesischen Schönheitsindustrie.



Mit ihrem intuitiven Gespür für Marketingstrategien und ihren bahnbrechenden Geschäftsstrategien hat die Eternal Group in den letzten 43 Jahren den Trend und Lifestyle in China erfolgreich an einer internationalen Vision ausgerichtet. Mit seinem breit gefächerten Markenportfolio ist das Unternehmen ständig daran interessiert, die Vorteile von umfassenden Markenlösungen sowohl im Online- als auch im Offline-Bereich zu stärken.



Erfahren Sie mehr auf: https://hk.eternal.hk/index.php





26.09.2023 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Group Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com