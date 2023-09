Einer Umfrage von Eon zufolge ist das Interesse der privaten Eigentümer in Baden-Württemberg am größten. Würden die Hausbesitzer allesamt ihre Pläne umsetzen, bedeutet das deutschlandweit 1,2 Millionen neue Anlagen.Das Interesse privater Hausbesitzer an der Photovoltaik war wohl noch nie so groß wie heute: Insgesamt 16,6 Prozent der Eigentümer in Deutschland, die bislang noch keine Photovoltaik-Anlage haben, wollen bis zum Sommer 2024 ein solches System installieren. Das zeigt eine Analyse von Eon, die auf einer repräsentativen Umfrage unter 10.000 Hausbesitzern sowie Daten des Statistischen Bundesamtes ...

Den vollständigen Artikel lesen ...