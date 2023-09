Der September gilt historisch gesehen als schwacher Börsenmonat. In diesem Jahr hat die US-Notenbank Federal Reserve die schlechte Stimmung an der Wall Street und beim DAX noch weiter angeheizt. Fed-Chef Jerome Powell kündigte nämlich an, dass es in diesem Jahr noch einen Zinsschritt im Kampf gegen die zu hohe US-Inflation geben könnte. Deswegen sei weiterhin mit volatilen Kursen zu rechnen, sagt Philip Papageorgiou. Der Börsenexperte spricht auf der World of Trading 2023 in Frankfurt mit DER AKTIONÄR TV über die jetzige Lage am Kapitalmarkt. Welche Assets derzeit besonders im Handel auffallen und wie Daytrader das aktuelle Sentiment für sich nutzen können, erfahren Sie im Interview.