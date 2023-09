DJ Lindner: Finanzbildungsportal geht dieses Jahr an den Start

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) hat die baldige Schaffung einer zentralen Finanzbildungsplattform zur Bündelung und Vernetzung von Angeboten zu finanzieller Bildung angekündigt. Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP) und er seien "in der Erarbeitung" einer nationalen Finanzbildungsstrategie in Zusammenarbeit mit der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD), sagte Lindner bei einer Veranstaltung des Bündnis Ökonomische Bildung in Berlin. Das Finanzbildungsportal wolle man "in diesem Jahr noch an den Start bringen". Dies werde aber "nur eine erste Präsenz sein, auf der wir aufbauen".

Lindner betonte, nicht alle Angebote wolle die Regierung dabei selbst neu schaffen. "Wir verstehen uns eher als eine Plattform, die offen ist für die vielfältigen Angebote, die es bereits gibt, die wir bündeln wollen", sagte er. Im ersten Schritt solle dies für Angebote öffentlicher Institute erfolgen. Danach sollten "die qualitätsgesicherten, privat verantworteten Angebote hinzukommen". Angeboten werden sollten "unterschiedliche Wege und unterschiedliche ästhetische Zugänge", kündigte der Finanzminister an. "Unsere Finanzbildungsstrategie folgt dem Taxi-Prinzip. Wir wollen die Leute da abholen, wo sie stehen."

Deutschland sei bei der finanziellen Bildung im internationalen Vergleich "bedauerlicherweise nicht gut aufgestellt", monierte der FDP-Vorsitzende. "Das bedeutet im Klartext, dass Millionen Menschen schlechte wirtschaftliche Urteile treffen über ihre eigenen Finanzen." Wer schlechte Urteile zu den eigenen Finanzen treffe, der werde das in der Perspektive vieler Jahre und Jahrzehnte merken. "Bei gleichem Einkommen gute oder schlechte Urteile treffen, macht auf Perspektive von ein, zwei, drei , vier Jahrzehnten einen gewaltigen Unterschied", sagte Lindner. Deshalb sei die finanzielle Bildung auch "Teil einer sozial verantwortlichen Politik" in Deutschland.

