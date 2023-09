Saalfelden Leogang (ots) -Aus den Wanderschuhen direkt auf die Ski mit dem verlängerten Herbstgenuss in Saalfelden Leogang.Die Leoganger Bergbahnen sind auch in diesem Jahr über die gesamte Herbstzeit bis zum Start der Skisaison durchgehend in Betrieb. Der Epic Bikepark Leogang hält seine Trails und Lines noch bis zum 5. November geöffnet.Mit einem außergewöhnlichen Angebot für Biker:innen und Wander:innen geht Saalfelden Leogang in die zweite Jahreshälfte. Der Bike-Betrieb im Epic Bikepark Leogang läuft bis zum 5. November. Die Asitzbahn befördert Bikes und Biker:innen bis zum 22. Oktober, bevor die Steinbergbahn einen Tag später den täglichen Betrieb übernimmt. Für Wander:innen fahren die Leoganger Bergbahnen sogar bis zum Start des Skibetriebs durch und erleichtern so den Zugang zu einem wahren Wanderparadies, welches sich rund um den Leoganger Asitz erstreckt. Bergfreund:innen können praktisch nahtlos von ihren Wanderschuhen auf die Ski umsteigen und kommen im goldenen Herbst voll auf ihre Kosten.Auf alle Biker:innen wartet in diesem Herbst dazu noch eine Neuheit: Der AlteSchmiede Trail, der während des BIKE Festivals Mitte September eröffnet wurde und noch bis Mitte Oktober befahrbar sein wird, ist ein weiterer nachhaltig gebauter Singletrail, der die umfangreiche Infrastruktur im Pinzgauer Bike-Mekka erweitert. Auf einer Strecke von 3,35 Kilometern bieten sich flowige Turns, Northshores und leichte technische Passagen. Während der Fahrt durch naturbelassene Waldpassagen eröffnen sich immer wieder herrliche Ausblicke auf das imposante Massiv der Leoganger Steinberge.Selbstverständlich gehört auch die Verpflegung zum perfekten Bergerlebnis dazu: Bewirtschaftete Hütten, Gasthöfe und Bergrestaurants laden zum Verweilen und Genießen ein. Mit sechs Haubenrestaurants, die mit insgesamt 14 Hauben ausgezeichnet sind, ist in der Region Saalfelden Leogang für jeden Geschmack etwas dabei. Neben dem leiblichen Wohl darf auch die Entspannung nicht zu kurz kommen: Die innovativen und gemütlichen Wellness-Hotels in der Region bieten klassische Wellnessbehandlungen, Massagen und moderne Spa-Anlagen.Mit der Saalfelden Leogang Card, die in rund 300 Partner-Betrieben erhältlich ist, können Gäste zweimal täglich kostenlos die Bergbahnen nutzen - auch mit Bike.Frühentschlossene haben zudem die Möglichkeit, von einem Online Bikebonus zu profitieren. Dank eines dynamischen Preissystems bei Online-Buchungen sichert man sich Tages- und Mehrtagestickets für den Bikepark zu einem günstigeren Tarif.Saalfelden Leogang bietet also eine extra lange Sommersaison und einen goldenen Herbst mit zahlreichen Highlights für Bike- und Wanderbegeisterte.Mehr Informationen: www.saalfelden-leogang.comPressekontakt:Saalfelden Leogang Touristik GmbH0043 6582 70660info@saalfelden-leogang.atwww.saalfelden-leogang.comOriginal-Content von: Saalfelden Leogang Touristik, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/53241/5611975