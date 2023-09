Duisburg (ots) -"Wir als Team Duisburg können mit berechtigtem Rückenwind zur Expo fahren." (Rasmus C. Beck, Geschäftsführer der Wirtschaftsentwicklung Duisburg Business & Innovation GmbH)- Nachfrage nach modernen Unternehmensimmobilien in einer der führenden Logistikregionen Europas trotz Finanzierungsherausforderungen stabil.- Die Leerstandsquote in Duisburg liegt unterhalb der B-Städte von Deutschland und war im 1. Halbjahr 2023 sogar entgegen dem Trend rückläufig.- Neubau des mittelständischen, global agierenden Unternehmens ESPERA startet voraussichtlich ab 2025: Innovative Arbeitsplätze, herausragende Ökobilanz.Duisburgs Immobilienmarkt zeigt in der ersten Jahreshälfte 2023 signifikante Resilienz und eine stabile Entwicklung, wie der aktuelle Immobilienmarktbericht der Stadt und der Wirtschaftsentwicklung Duisburg Business & Innovation (DBI) aufzeigt. Die Stärke des Marktes wird durch die jüngste Entscheidung des Traditionsunternehmens ESPERA-WERKE, sein neues Hauptquartier im Businesspark Niederrhein in Duisburg zu bauen, weiter bekräftigt.Obwohl finanzielle Herausforderungen bestehen, bleibt die Nachfrage nach modernen Unternehmensimmobilien in Duisburg als einer der führenden Logistikregionen Europas konstant. Darüber hinaus zeigt der Büromarkt, trotz einem allgemeinen Abwärtstrend, Beständigkeit, wobei die Leerstandsquote sogar entgegen dem Trend rückläufig ist.Die Investitionsentscheidung der ESPERA-WERKE, mit voraussichtlichem Baubeginn in 2025, veranschaulicht Duisburgs Attraktivität für global agierende Unternehmen. Für Dr. Marcus Korthäuer von ESPERA ist die Wahl des Standorts, gekoppelt an eine herausragende Infrastruktur und entsprechende Entwicklungsmöglichkeiten, ein klares Zeichen für das Vertrauen in den Duisburger Markt.Oberbürgermeister Sören Link unterstrich die Bedeutung solcher Ansiedlungen und erklärte: "Eines unserer innovativsten Unternehmen kann in Duisburg weiterwachsen. Dies, gekoppelt an unsere nationale Industriepolitik und den klimagerechten Umbau der Stahlindustrie, gibt allen Grund zur Zuversicht."Auch Rasmus C. Beck, Geschäftsführer der Wirtschaftsentwicklung Duisburg Business & Innovation (DBI), betont die Bedeutung der Ansiedlung: "Einer unserer Jobs ist es, Unternehmen in Duisburg anzusiedeln oder zu halten. ESPERA steht für die Innovationskraft des Mittelstands, der für die Entwicklung in Duisburg existenziell wichtig ist." Insgesamt erwartet Beck mit Blick auf die Branche in Duisburg geringere negative Auswirkungen der gerade beginnenden Insolvenzserie bei Projektentwicklern und Bauträgern, da die Zukunftsstandorte in Duisburg noch in der Planungs- und nicht in der Bauphase und darüber hinaus in öffentlichem Eigentum seien. "Wir als Team Duisburg können mit berechtigtem Rückenwind zur Expo fahren."Der Immobilienmarktbericht hebt auch andere wichtige Aspekte hervor, wie den Wandel im stationären Einzelhandel und die Entwicklung von modernen Hotelimmobilien, die trotz der gegenwärtigen Herausforderungen positiv stimmen.Das Team Duisburg wird diese Erfolge und Chancen vom 4. bis 6. Oktober 2023 auf der Expo Real in München präsentieren, wobei die Vertreter der Stadt, angeführt durch den Oberbürgermeister, Duisburg als aufstrebenden Immobilien-Hotspot positionieren.Weitere Details finden Sie im Immobilienmarktbericht unter: https://www.duisburg-business.de/immobilienmarktberichtÜber ESPERA:Die Traditionsfirma ist in dritter Generation familiengeführt und gilt als Marktführer im Bereich der Wäge- und Etikettiertechnik für die Lebensmittelindustrie. Mit den Produktlösungen deckt ESPERA sämtliche Bereiche der Lebensmittelbranche von Fleisch, Geflügel, Fisch bis hin zu Obst, Gemüse und Molkereiprodukten ab. Dabei sind die Lösungen stets modular und flexibel hinsichtlich Leistung, Automatisierung und Netzwerkanbindung konzipiert. Mit 135 Mitarbeitern in Deutschland, sechs Tochtergesellschaften in Europa und weiteren 60 Distributionspartnern weltweit ist ESPERA international breit aufgestellt, der Standort Duisburg bleibt dabei Dreh- und Angelpunkt des Maschinenbauers für die Bereiche Produktion und Entwicklung.Pressekontakt:Marc Oliver HänigDuisburg Business & Innovation GmbHTelefon: 0177 813 081 3E-Mail: haenig@duisburg.businessOriginal-Content von: Duisburg Business & Innovation GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/171676/5611998