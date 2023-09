BERLIN (dpa-AFX) - Der SPD-Vorsitzende Lars Klingbeil hat sich für eine Förderung bei der Zeitungszustellung ausgesprochen. Seine Partei werde in den Haushaltsverhandlungen, die gerade geführt werden, darauf dringen, dass es zur Förderung kommt, sagte der SPD-Politiker am Dienstag auf dem Zeitungsverlegerkongress des Bundesverbands Digitalpublisher und Zeitungsverleger (BDZV) in Berlin. Im Koalitionsvertrag haben SPD, Grüne und FDP eine Prüfung einer solchen Förderung aufgelistet. Bislang ist nicht bekannt, ob die staatlichen Hilfen tatsächlich kommen. Verleger zeigten zuletzt verstärkt Unmut über die Unklarheit.

Seit Jahren fordern Pressehäuser staatliche finanzielle Unterstützung für die Zustellung von gedruckten Zeitungen und Zeitschriften bis in entlegene Dörfer. Medienhäuser beklagen gestiegene Kosten und sinkende Auflagen. Auch die Papierpreise spielen eine Rolle. Schon die vorige schwarz-rote Bundesregierung hatte eine staatliche Zustellförderung in Millionenhöhe angedacht. Die Pläne scheiterten aber./rin/DP/men