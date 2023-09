Unterföhring (ots) -- Die 44. Auflage des Wettstreits der besten Golfer der USA gegen die Auswahl Europas von Freitag bis Sonntag rund 30 Stunden live und exklusiv- Bereits am Mittwoch und Donnerstag das All Star Match, der Junior Ryder Cup, die Opening Ceremony und die Preview live- Der zusätzliche Livestream "Featured Groups (https://sport.sky.de/golf/artikel/golf-us-open-2022-featured-groups-live-im-stream/11954534/34277)" für Kunden auf skysport.de und in der Sky Sport App- Gregor Biernath, Jonas Friedrich, Adrian Grosser und Sebastian Heisele kommentieren das Geschehen in Rom, Florian Bauer berichtet live von vor Ort- Die Golf-Übertragungen bei Sky live erleben mit Sky Q (https://sky.de/produkte/sky-q) oder WOW (https://www.wowtv.de/live-sport)Unterföhring, 26. September 2023 - Die Golfwelt blickt in dieser Woche nach Rom, wo der Ryder Cup zum 44. Mal ausgetragen wird. Im prestigeträchtigen Wettbewerb messen sich die besten Golfer der USA mit denen Europas. In der jüngsten Vergangenheit konnte das US-Team die Dominanz der Europäer in den Jahren davor durchbrechen und zwei der letzten drei Duelle für sich entscheiden. Dieses Mal wollen die US-Amerikaner endlich auch ihre Negativserie auf europäischem Boden beenden, wo sie seit 30 Jahren nicht mehr gewinnen konnten. Austragungsort ist in diesem Jahr der Marco Simone Golf and Country Club nordöstlich von Rom und damit erstmals überhaupt Italien.Sky Sport überträgt den Kontinentalwettstreit exklusiv, von Freitag bis Sonntag insgesamt rund 30 Stunden live. Am Freitag und Samstag berichtet Sky Sport jeweils ab 7.30 Uhr live, am Sonntag ab 11.30 Uhr. Hinzu kommt auf skysport.de und in der Sky Sport App der Livestream "Featured Groups", in dem Kunden einzelne Flights auf ihrem Weg über den Kurs begleiten können.Auf Live-Übertragungen aus Rom dürfen sich Golffans bereits in den Tagen davor freuen: Am Mittwoch zeigt Sky Sport ab 12.30 Uhr das All Star Match live, in dem in diesem Jahr unter anderem Novak Djokovic, Andriy Shevchenko, Gareth Bale und Carlos Sainz in von Colin Montgomerie und Corey Pavin angeführten Teams antreten. Am Donnerstag steht ab 10.30 Uhr der entscheidende dritte Tag des Junior Ryder Cups auf dem Programm. Mit Helen Briem und Peer Wernicke stehen dabei auch zwei deutsche Nachwuchshoffnungen in Reihen des europäischen Teams. Den Startschuss zum diesjährigen Hauptwettbewerb gibt dann am Donnerstag um 16.00 Uhr die traditionelle Opening Ceremony und ab 20.00 Uhr die Preview.Sky Reporter Florian Bauer berichtet live von vor Ort, unter anderem in zwei Ausgaben von "Primetime - Ryder Cup Spezial" am Donnerstag ab 18.00 Uhr bzw. Freitag ab 18.30 Uhr auf Sky Sport News. Gregor Biernath, Jonas Friedrich, Adrian Grosser und Sebastian Heisele kommentieren die Live-Übertragungen.Über das umfangreiche Live-Programm hinaus dreht sich auf Sky Sport Golf bereits seit Beginn der Woche alles um den Ryder Cup und dessen ruhmreiche Geschichte. Unter anderem bieten die Mini-Serien "Countdown to the Ryder Cup" und "My Ryder Cup" Rückblicke auf die vergangenen 30 Jahre des Turniers, aus deutscher Sicht insbesondere den Ryder Cup 2004 mit Bernhard Langer als Captain sowie das "Mircale of Medinah" im Jahr 2012, bei dem Martin Kaymer mit dem entscheidenden Punkt das historische Comeback des europäischen Teams perfekt machte. Darüber hinaus zeigt Sky Sport Golf weitere offizielle Turnierfilme sowie ab Freitag auch Wiederholungen der diesjährigen Auflage.Weltklasse-Golf mit Sky Q oder WOW live erleben2023 überträgt Sky Sport so viel Golf wie niemals zuvor live. Allein linear auf Sky Sport Golf zeigt Sky 2023 über 2000 Stunden live. Die Golf-Übertragungen von Sky Sport sind mit Sky Q für Kunden mit einem Sky Sport Paket (sky.de) empfangbar, wahlweise im klassischen TV oder mit Sky Go auch mobil und unterwegs.Mit WOW können Fans die Sport-Übertragungen von Sky ganz flexibel erleben (wowtv.de) - ganz einfach online buchen und sofort losstreamen. Der Streaming-Service bietet den besten Live-Sport von Sky zu attraktiven Konditionen an. WOW kann entweder im Jahresabo oder alternativ für volle Flexibilität monatlich kündbar abgeschlossen werden. Der neue Zusatzservice WOW Premium bietet Kunden ein noch besseres Streaming-Erlebnis.Der Ryder Cup 2023 live bei Sky:Mittwoch:12.30 - 15.30 Uhr: All Star Match auf Sky Sport GolfDonnerstag:10.30 - 13.30 Uhr: Junior Ryder Cup auf Sky Sport Golf16.00 - 17.00 Uhr: Opening Ceremony auf Sky Sport Golf18.00 Uhr: "Primetime - Ryder Cup Spezial" auf Sky Sport News20.00 - 21.30 Uhr: Preview 2023 auf Sky Sport GolfFreitag:7.30 - 18.30 Uhr: 1. Tag auf Sky Sport Golfab ca. 8.00 Uhr: "Featured Groups" für Kunden im Livestream auf skysport.de und in der Sky Sport App18.30 Uhr: "Primetime - Ryder Cup Spezial" auf Sky Sport NewsSamstag:7.30 - 18.30 Uhr: 2. Tag auf Sky Sport Golfab ca. 8.00 Uhr: "Featured Groups" für Kunden im Livestream auf skysport.de und in der Sky Sport AppSonntag:11.30 - 18.00 Uhr: 3. Tag auf Sky Sport Golfab ca. 11.30 Uhr: "Featured Groups" für Kunden im Livestream auf skysport.de und in der Sky Sport App