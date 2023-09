DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

AKTIEN- UND ANLEIHEMÄRKTE (12:50 Uhr)

INDEX Stand +- % +-% YtD E-Mini-Future S&P-500 4.357,00 -0,5% +14,3% E-Mini-Future Nasdaq-100 14.854,50 -0,5% +37,1% Euro-Stoxx-50 4.126,64 -1,0% +8,8% Stoxx-50 3.903,48 -0,6% +6,9% DAX 15.291,09 -0,7% +9,8% FTSE 7.622,70 -0,0% +2,3% CAC 7.066,67 -0,8% +9,2% Nikkei-225 32.358,90 -1,0% +24,0% EUREX Stand +/- Punkte +/- Punkte YtD Bund-Future 129,09 +0,24 -3,71

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 89,03 89,68 -0,7% -0,65 +14,4% Brent/ICE 92,68 93,29 -0,7% -0,61 +12,9% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 41,46 44,44 -6,7% -2,98 -47,3% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.911,84 1.915,97 -0,2% -4,13 +4,8% Silber (Spot) 23,01 23,13 -0,5% -0,11 -4,0% Platin (Spot) 906,35 916,00 -1,1% -9,65 -15,1% Kupfer-Future 3,63 3,64 -0,3% -0,01 -4,9% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

Auf den Ölpreisen lastet der festere Dollar, der den Rohstoff für Käufer aus dem Nicht-Dollarraum verteuert. Auch Konjunktursorgen dämpfen die Nachfrage nach Öl, wie es heißt.

AUSBLICK AKTIEN USA

Zum Start in den Dienstagshandel zeichnen sich an den US-Börsen Verluste ab. Die Futures auf die großen Aktienindizes tendieren vorbörslich leichter. Weiter steigende Marktzinsen und die Probleme des chinesischen Immobiliensektors dämpfen die Stimmung der Anleger. Zudem droht in den USA zum 1. Oktober die Schließung von Behörden und anderen staatlichen Einrichtungen ("Shutdown"), wenn der Streit um die Ausgabenpolitik nicht rechtzeitig beigelegt wird.

Die Rendite zehnjähriger US-Anleihen kletterte am frühen Dienstag auf 4,57 Prozent und damit auf den höchsten Stand seit 2007. Am Anleihemarkt würden falkenhafte Zinsprojektionen der US-Notenbank weiter eingepreist, heißt es aus dem Handel. Aktuell kommt die Zehnjahresrendite etwas zurück auf 4,52 Prozent.

An Konjunkturdaten werden nach der Startglocke der Index des Verbrauchervertrauens für September und die Neubauverkäufe aus dem August veröffentlicht.

Unternehmensseitig steht weiter der Streik bei den Autoherstellern Ford, General Motors und Stellantis im Blick. US-Präsident Joe Biden wird am Dienstag in Michigan erwartet. Mit seinem Besuch will er seine Solidarität mit den Streikenden zum Ausdruck bringen. Ford (vorbörslich -0,3%) hat derweil mitgeteilt, den geplanten 3,5 Milliarden Dollar teuren Bau eines Werks für E-Fahrzeug-Batterien aufzuschieben. Eine endgültige Entscheidung über die geplante Investition sei noch nicht gefallen, teilte ein Sprecher des Autokonzerns mit.

Die Aktie von Thor Industries fällt um 2,3 Prozent. Der Hersteller von Wohnmobilen hat mit der Gewinnprognose für das 2024 endende Geschäftsjahr die Erwartungen von Analysten verfehlt.

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- US 16:00 Index des Verbrauchervertrauens September PROGNOSE: 105,5 zuvor: 106,1 16:00 Neubauverkäufe August PROGNOSE: -2,7% gg Vm zuvor: +4,4% gg Vm

FINANZMÄRKTE EUROPA

Die europäischen Aktienmärkte setzen am Dienstag die Abwärtsbewegung der vergangenen Tage dynamisch fort. Neben einer weiterhin zu hohen Inflation, einem hohen Öl-Preis, Wachstumssorgen und dem Zinsumfeld richten sich die Blicke zunehmend auf einen möglichen "Government Shutdown" ab dem 1. Oktober in den USA. Der Blick auf die Sektoren zeigt, dass die zyklischen Technologiewerte (-1,9%) verkauft werden, während die Branchen der Versorger und Gesundheitswerte leicht im Plus notieren. Verbio brechen um knapp 10 Prozent ein, belastet von einem enttäuschenden Ausblick für das Geschäftsjahr 2023/24. Eckert & Ziegler (+10,2%) zog dagegen einen Großauftrag in den USA an Land. Amadeus Fire gewinnen 7,3 Prozent auf 109,60 Euro. Das Unternehmen will den Aktionären ein öffentliches Rückkaufangebot für bis zu 285.903 Stückaktien unterbreiten. Der Angebotspreis je zum Rückkauf angebotener Aktie beträgt 112,50 Euro.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:12 Mo, 17:20 % YTD EUR/USD 1,0596 +0,0% 1,0585 1,0589 -1,0% EUR/JPY 157,77 +0,1% 157,64 157,58 +12,4% EUR/CHF 0,9670 +0,1% 0,9665 0,9664 -2,3% EUR/GBP 0,8694 +0,2% 0,8686 0,8674 -1,8% USD/JPY 148,90 +0,0% 148,94 148,80 +13,6% GBP/USD 1,2188 -0,2% 1,2187 1,2209 +0,8% USD/CNH (Offshore) 7,3136 -0,0% 7,3095 7,3134 +5,6% Bitcoin BTC/USD 26.240,91 -0,1% 26.326,34 26.195,21 +58,1%

Die steigenden Marktzinsen in den USA haben den Dollar auf breiter Front nach oben getrieben. Aktuell behauptet er seine jüngsten Gewinne. Am Devisenmarkt herrsche die Überzeugung vor, dass nach dem Ende des Zinserhöhungszyklus der US-Notenbank die Zinsen auf erhöhtem Niveau verharren würden, heißt es von den Analysten der ING.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Die Sorge vor länger erhöht bleibenden Zinsen und deren negativen Folgen für die Wirtschaft hat am Dienstag an den Aktienmärkten in Ostasien und Australien für Verkäufe gesorgt. Dass die US-Börsen ihren viertägigen Abwärtstrend mit kleinen Erholungsgewinnen stoppen konnten, stützte nicht. Zumal es mit den Marktzinsen in den USA zugleich auf neue Mehrjahreshoch nach oben ging. In Hongkong standen erneut Immobilienaktien auf der Verkaufsliste, nachdem der Riese China Evergrande jüngst seinen 35 Milliarden Dollar schweren Umschuldungsplan verwerfen musste, weil Immobilienverkäufe nicht so gut liefen wie kalkuliert. Evergrande lagen im Späthandel 7,0 Prozent zurück, Country Garden 3,1 Prozent und Longfor 2,3 Prozent. Angesichts der offenbar andauernden Probleme im Immobiliensektor warte der Markt umso gespannter auf die neuesten Einkaufsmanagerdaten aus China im späteren Wochenverlauf, hieß es. Die Ökonomen der HSBC senkten derweil ihre Wachstumsprognose für China wie zuvor bereits andere Häuser. In Seoul sprachen Marktteilnehmer weiter von Kaufzurückhaltung angesichts der am Donnerstag beginnenden Feiertagspause bis einschließlich Dienstag der nächsten Woche. Dabei habe auch eine Rolle gespielt, dass am 1. Oktober in den USA eine Haushaltssperre drohe, weil sich dort die Parteien nicht auf ein Staatsausgabenprogramm einigen können. Unter den Einzelwerten ging es in Tokio für Japan Exchange Group um 2,6 Prozent nach oben, nachdem der Börsenbetreiber seinen Ausblick erhöht hatte. Qantas Airways gaben in Sydney um 1,5 Prozent nach. Die Fluglinie warnte, dass ihre Treibstoffrechnung für die erste Hälfte des Geschäftsjahres 2024 aufgrund höherer Ölpreise und eines niedrigeren australischen Dollars rund 129 Millionen US-Dollar höher ausfallen wird.

CREDIT

Angesichts des Abgabedrucks an den Aktienmärkten und dem schwierigen Zinsumfeld geht es mit den Risikoprämien am europäischen Kreditmarkt am Dienstag leicht nach oben. Die Bewegungen fallen allerdings im Vergleich zu den Aktienmärkten moderat aus. Offenbar gehen die Anleger derzeit nicht von markant steigenden Ausfallraten bei Unternehmensanleihen aus. Am Freitag könnte die Bekanntgabe der Verbraucherpreise für die Eurozone neue Impulse setzen.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

AIRBUS

Vorstandschef Guillaume Faury gibt seine Doppelrolle als CEO des Konzerns und als Leiter des Geschäfts mit Zivilflugzeugen auf. Wie der DAX-Konzern mitteilte, wurde Christian Scherer, bislang Vertriebschef, zum Leiter des Flugzeuggeschäfts ernannt. Faury werde sich auf die strategischen Ziele für das Gesamtunternehmen konzentrieren. Die Doppelfunktion hatte er seit 2019 inne.

RHEINMETALL

hat zwei Aufträge mit einem Gesamtwert in Höhe eines dreistelligen Millionen Euro-Betrags aus der chinesischen Autobranche erhalten. Wie der Düsseldorfer Technologiekonzern mitteilte, wurden zwei Bauteile bestellt - Zylinderköpfe und Batterieträger -, die beide in China gefertigt werden sollen.

VERBIO

hat im abgelaufenen Geschäftsjahr beim operativen Gewinn EBITDA die im April gesenkte Prognose erreicht und zahlt eine stabile Dividende. Für das seit Juli laufende aktuelle Geschäftsjahr peilt der Biokraftstoffhersteller eine Spanne an, die am oberen Ende leicht über dem Ergebnis von 2022/23 liegen soll.

WACKER CHEMIE

investiert 150 Millionen Euro in die Erweiterung der Herstellungskapazitäten von Spezialsilikonen in China. Wie der MDAX-Konzern mitteilte, gab er am Dienstag der Auftakt für den Bau mehrerer neuer Produktionslinien für die Herstellung von funktionellen Silikonölen, Silikon-Emulsionen und Silikonelastomer-Gelen am Standort Zhangjiagang in der Provinz Jiangsu.

UBS

