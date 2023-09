Der Dax gibt deutlich ab, fällt unter die 200-Tage-Linie. Ist das der klassische Rücksetzer, oder bricht die Realität über den Markt herein. Womit in den nächsten Wochen zu rechnen ist und welche Anlageklassen in diesem Umfeld interessant werden, erfahren Sie in diesem Interview mit Robert Halver von der Baader Bank.