München (ots) -Zu wenig, zu teuer, zu langsam - die Ampel schafft ihre Ziele beim Wohnungsbau nicht. Wie können Baubranche und Wohnungsmarkt wieder in Schwung gebracht werden? Wem helfen die auf dem Wohnungsbaugipfel vereinbarten Maßnahmen? Darüber diskutieren Bundesbauministerin Klara Geywitz (SPD) und der Bundestagsabgeordnete und Unternehmer Thomas Heilmann (CDU).Er ist einer der renommiertesten Historiker unserer Zeit. Was denkt er über den Krieg gegen die Ukraine und die besondere Beziehung Deutschlands zu Russland? Im Studio der Bestsellerautor und Fernsehmoderator Christopher Clark.Es erklären, kommentieren und diskutieren der Tagesschau-Sprecher Constantin Schreiber, die Chefredakteurin der Welt am Sonntag Dagmar Rosenfeld und der Chefredakteur des Stern Gregor Peter Schmitz.Die Gäste:Klara Geywitz, SPD (Bundesministerin für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen)Thomas Heilmann, CDU(Bundestagsabgeordneter)Christopher Clark (Historiker)Constantin Schreiber (Journalist und Moderator)Dagmar Rosenfeld (Welt am Sonntag)Gregor Peter Schmitz (Der Stern)"maischberger" ist eine Gemeinschaftsproduktion der ARD, hergestellt vom WDR in Zusammenarbeit mit Vincent productions GmbH.Redaktion: Elke Maar (WDR)Pressekontakt:Agnes Toellner, ARD-Programmdirektion/Presse und Information,Tel: 089/558944 876, E-Mail: agnes.toellner@ard.deAnabel Bermejo, better nau GmbH, KommunikationsagenturTel.: 0172 587 0087, E-Mail: bermejo@betternau.deFotos unter: www.ard-foto.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/5612170