IMK senkt Wachstumsprognose für 2024 spürbar

Die deutsche Wirtschaftsleistung wird nach Berechnungen des Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK) dieses Jahr um 0,5 Prozent schrumpfen und kommendes dann nur verhalten um 0,7 Prozent zulegen. Wie das IMK weiter mitteilte, bestätigten die Konjunkturfachleute damit die Erwartung zur Entwicklung des Bruttoinlandsproduktes (BIP) für 2023, nahmen aber die Erwartung für 2024 "spürbar" um 0,5 Prozentpunkte zurück. "Die durch die Energiepreisschocks geschwächte deutsche Wirtschaft kommt auch in den kommenden Monaten nicht richtig in Gang, weil hohe Zinsen und eine verhaltene Weltkonjunktur bremsen", betonte das Institut.

BdB: Euroraum-BIP steigt 2023 um 0,5% und 2024 um 0,6%

Die Wirtschaft des Euroraums dürfte nach Einschätzung der Chefvolkswirte der Mitglieder des Bundesverbands deutscher Banken (BdB) im laufenden und kommenden Jahr weiter wachsen. Wie Berenberg-Chefvolkswirt Holger Schmieding in einer Präsentation sagte, wird für 2023 mit einem Anstieg des Bruttoinlandsprodukts (BIP) um 0,5 Prozent gerechnet und für 2024 mit einer Wachstumsrate von 0,6 Prozent. Für Deutschland erwarten die BdB-Ökonomen BIP-Veränderungsraten von minus 0,5 und plus 0,3 Prozent.

BdB gegen Anhebung der Mindestreserve durch die EZB

Der Hauptgeschäftsführer des Bundesverbands deutscher Banken, Heiner Herkenhoff, hat die Europäische Zentralbank (EZB) vor einer Anhebung der Mindestreserveanforderungen an Banken gewarnt. "Eine höhere, unverzinste Mindestreserve wirkt wie eine Steuer auf Bankeinlagen. Damit haben die Banken weniger Spielraum, um den Sparern höhere Zinsen anzubieten", sagte Herkenhoff in einer Pressekonferenz.

Ruben führt Bankenfachverband

Christian Ruben, Sprecher der Geschäftsführung der Toyota Kreditbank GmbH, ist ab 1. Oktober neuer Vorstandvorsitzender des Bankenfachverbandes. Er übernimmt dieses Amt von Frederik Linthout, der mit Wirkung zum 30. September mit Vollendung des 60. Lebensjahres sein Amt als Geschäftsführer der Gefa Bank GmbH niedergelegt hat und damit satzungsgemäß aus dem Vorstand des Bankenfachverbandes ausscheidet, wie der Verband weiter mitteilte.

Wissing: Brauchen Wachstum zur Finanzierung der Transformation

Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) hat auf volkswirtschaftliches Wachstum als Grundvoraussetzung für die anstehende Transformation der Wirtschaft in Richtung Klimaneutralität beharrt. "Wir sollten erkennen, dass wir vor einem enormen Transformationsprozess stehen, der notwendig ist, der aber keine Kleinigkeit ist", sagte Wissing beim Klimakongress des Bundesverbandes der Deutschen Industrie (BDI). Entscheidend sei, diesen Transformationsprozess so zu bewältigen, dass am Ende ein starkes Europa und ein starker Industriestandort Deutschland ständen. "Ich bin mir noch nicht sicher, ob alle in diese Richtung arbeiten", sagte Wissing.

BDI und DGB fordern von Bundesregierung Absenkung der Stromkosten

Der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) und der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) sehen die industrielle Wertschöpfungsketten wegen hoher Stromkosten unter extremen Druck. In einen gemeinsamen Appell forderten sie die Bundesregierung zur Absenkung der Stromkosten auf. Es sei "dringend erforderlich, dass die Bundesregierung nun schnell und gemeinsam ein wirksames Maßnahmenbündel verabschiedet und für differenzierte Entlastung sorgt. Andernfalls wird die erwünschte Transformation durch Elektrifizierung ausbleiben und sich die schleichende Abwanderung beschleunigen", warnte Siegfried Russwurm, BDI-Präsident.

BDI-Chef warnt vor Abwanderung von Unternehmen und Wohlstandsverlust

Der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) hat vor einer Abwanderung von Unternehmen und Wohlstandsverlust in Deutschland gewarnt, sollten Unternehmen nicht zügig bei den hohen Energiekosten entlastet werden. BDI-Präsident Siegfried Russwurm drängte außerdem zu mehr Tempo beim Ausbau der erneuerbaren Energien und Stromnetze sowie bei den Genehmigungsverfahren. Er warf den Behörden "Kleinstaaterei" vor, da etwa für die Durchfahrten von Schwerlasttransporten von Windturbinenkomponenten in jedem Bundesland Genehmigungen einzuholen seien. Politik und Behörden müssten in die Gänge kommen.

Barley rechnet nicht mit EU-Beitritt der Ukraine vor 2029

Die SPD-Spitzenkandidatin für die Europawahl, Katarina Barley, rechnet aus heutiger Sicht nicht mit einem EU-Beitritt der Ukraine innerhalb der nächsten Wahlperiode des Europaparlaments bis 2029. "Wenn wir an der Europäischen Union ansonsten nichts verändern, sehe ich das nicht", sagte Barley den Sendern RTL und ntv. Es mache jetzt allerdings keinen Sinn, Jahreszahlen zu nennen, fügte sie hinzu. "Wir müssen ja nicht nur an die Ukraine denken, sondern auch an die Europäische Union, die ja auch in der Lage sein muss, dieses Land aufzunehmen" betonte Barley. Die Ukraine sei ein sehr großes Land. Allein ihr Agrarsektor sei so groß, dass die EU-Agrarsubventionen auf Grundlage der derzeitigen Regeln nur noch an sie und ein weiteres Land gehen würden, gab die SPD-Politikerin zu bedenken.

