Nassau, Bahamas (ots/PRNewswire) -Caravel Capital fordert die Aktionäre von Alpha Lithium in einem offenen Brief auf.Caravel Capital Investments Incorporated, eine bahamaische Investmentfirma, veröffentlichte heute Morgen einen offenen Brief an alle Aktionäre von Alpha Lithium Corporation ("ALLI"), in dem sie die Gründe darlegt, warum die Aktionäre das "beste und endgültige" Angebot von Tecpetrol in Höhe von 1.48 C$ annehmen sollten.Caravel Capital erklärt, dass es keine Vereinbarungen oder Absprachen mit Tecpetrol gibt. Darüber hinaus fordert Caravel den ALLI-Vorstand auf, das überarbeitete Angebot von Tecpetrol anzunehmen und erinnert ihn an seine treuhänderische Verpflichtung, die Interessen aller Aktionäre zu schützen. Die jüngsten Handelsaktivitäten haben gezeigt, dass ALLI-Aktionäre erhebliche Verluste erleiden könnten, wenn das Angebot von Tecpetrol erfolglos ausläuft.Der vollständige Text des Briefes ist nachstehend enthalten und kann auch auf der Website des Unternehmens unter https://www.caravelinvest.com/media eingesehen werden.Informationen zu Caravel Capital Investments Inc.Caravel Capital Investments Inc. ist ein ereignisorientierter, marktneutraler Hedgefonds mit Sitz in Nassau, Bahamas. Das 2016 von Glen Gibbons und Jeff Banfield gegründete Unternehmen legt den Schwerpunkt auf Kapitalerhalt mit einer Verpflichtung zu Liquidität und Transparenz. Benannt nach den wendigen Erkundungsschiffen, die im Zeitalter der Entdeckung eingesetzt wurden, hält das Unternehmen strenge Limits, kleine Positionen und eine überschaubare Fondsgröße ein, um schnell auf sich ändernde Dynamiken reagieren zu können. Das Team setzt innovative, zukunftsweisende Ideen um und hält gleichzeitig die Risiken des Fonds im Griff. Die Manager verfolgen eine systematische und nicht-systematische Risikominderung durch häufige Überprüfung des Risiko-/Ertragsverhältnisses und hohe Liquidität, wodurch ein wirklich marktneutrales Ergebnis erzielt wird, wie die Renditen zeigen.Medienkontakt:Glen Gibbons, PMCaravel Capital Investments Inc. info@caravelinvest.comLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2220504/Caravel_Capital_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/caravel-capital-fordert-aktionare-der-alpha-lithium-corporation-auf-auf-das-beste-und-endgultige-angebot-von-tecpetrol-einzugehen-301938800.htmlOriginal-Content von: Caravel Capital, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/171958/5612192