BERLIN (dpa-AFX) - Die Bundesregierung will am Mittwoch eine neue Strategie für die Raumfahrt verabschieden. Im Fokus steht dabei, Deutschlands Position zu stärken. Außerdem soll "New Space", also die stärkere kommerzielle Nutzung der Raumfahrt, gefördert werden. Um deutsche Raumfahrtunternehmen wettbewerbsfähiger zu machen, sollen günstige Rahmenbedingungen für Unternehmen und Forschungseinrichtungen geschaffen werden. Die Initiative für Kleinsatelliten wird gestärkt, ein Space-Innovation-Hub soll die "New Space"-Branche fördern.

Bei "New Space" handelte es sich um eine branchen- und industrieübergreifende Initiative des Bundesverbandes der Deutschen Industrie.

Das Wirtschaftsministerium betonte, die Raumfahrtlandschaft habe sich seit der letzten Raumfahrtstrategie im Jahr 2010 erheblich verändert. Die Nutzung von Weltraumtechnologien, Daten und Dienstleistungen habe signifikant zugenommen. Die neue Raumfahrtstrategie soll Deutschland in diesem Bereich wettbewerbsfähiger machen.

Ein weiterer Schwerpunkt der Strategie liegt auf der Erdbeobachtung im Kontext des Klimawandels. Satelliten spielen eine entscheidende Rolle bei der Erfassung von Veränderungen der Landoberfläche, der Meere und der Atmosphäre, was für das Verständnis und die Bekämpfung des Klimawandels von großer Bedeutung ist./jel/DP/nas