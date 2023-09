Die September-Sitzung der US-Notenbank Federal Reserve steckt den Anlegern noch in den Knochen. Denn dass es in diesem Jahr noch eine Leitzinsanhebung in den USA geben könnte, kam für die meisten Marktteilnehmer sehr unerwartet. In der Folge geriet auch der DAX unter Druck. Schon vergangene Woche büßte das Börsenbarometer über zwei Prozent ein und zu Beginn dieser Woche ging es auch in Richtung Norden. Langfristig gesehen dürfte der deutsche Leitindex aber kräftig ansteigen, sagt der Aktien-Experte Thomas Gebert. Warum die Bullen in den kommenden Jahren dominieren könnten, erfahren Sie in der Sendung zum Gebertbrief.