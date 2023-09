NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen sind am Dienstag mit Kursgewinnen in den Handel gegangen. Der Terminkontrakt für zehnjährige Anleihen (T-Note-Future) stieg zum Start um 0,30 Prozent auf 108,50 Punkte. Zehnjährige Treasuries rentierten mit 4,51 Prozent und damit etwas unterhalb ihres unlängst markierten 16-Jahres-Hochs.

Im Handelsverlauf dürften Anleger ein Auge auf neue Konjunkturdaten werfen. Es stehen einige Zahlen vom Immobilienmarkt auf dem Programm. Außerdem werden Umfrageergebnisse zur Verbraucherstimmung erwartet. Notenbanker aus der Federal Reserve äußern sich nur wenige. Zuletzt hatten zahlreiche Fed-Vertreter auf die Möglichkeit weiterer Zinsanhebungen verwiesen und hohe Zinsen für längere Zeit in Aussicht gestellt./bgf/jsl/men