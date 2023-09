Der Softwarehersteller MicroStrategy hat seine Bitcoin-Bestände weiter aufgestockt.

Damit bleibt das Unternehmen seiner Krypto-Strategie auch in einem angespannten Marktumfeld, bestehend aus Inflations- und Zinssorgen, weiterhin treu.

Auf Monatssicht verlieren die Papiere von MicroStrategy rund acht Prozent ihres Wertes. Softwarehersteller MicroStrategy besitzt nun rund 158.245 Bitcoins "MicroStrategy hat zusammen mit seinen Tochtergesellschaften etwa 5.445 Bitcoins für etwa 147,3 Millionen US-Dollar in bar erworben, zu einem durchschnittlichen Preis von rund 27.053 US-Dollar pro Bitcoin, einschließlich Gebühren und Kosten", hieß es in einer Einreichung des Unternehmens.

Damit hält MicroStrategy aktuell rund 158.245 BTC, die wiederum zu einem Gesamtkaufpreis von etwa 4,68 Milliarden Dollar erworben wurden, bei einem durchschnittlichen Kaufpreis von etwa 29.582 Dollar pro Bitcoin.

Das Unternehmen gab zudem an, zur Finanzierung des Kaufs insgesamt 403.362 eigene Aktien ausgegeben und verkauft zu haben.

Im August hatte MicroStrategy bekanntgegeben, dass durch den Verkauf weiterer Anteilsscheine bis zu 750 Millionen US-Dollar eingenommen werden könnten und dass ein Teil des Erlöses für den Kauf weiterer Bitcoins verwendet werden soll.

Timo Emden ist studierter Betriebswirt, B.A., Marktanalyst und zertifizierter Blockchain-Experte der Frankfurt School of Finance & Management. Seit über 14 Jahren widmet er sich den globalen Finanzmärkten, mit dem Schwerpunkt auf Crypto Assets wie Bitcoin. Seine Einschätzungen basieren auf der Charttechnik und dem Sentiment - wichtige fundamentale Events hält er dennoch für bedeutend. Als Marktexperte ist Herr Emden ein geschätzter Ansprechpartner für TV, Presse und Hörfunk. Herr Emden ist freiberuflich für den Onlinebroker IG Europe GmbH tätig.

