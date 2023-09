Der Relaunch des Ad-Tech-Stacks wird begleitet von einer neuen Studie zur kreativen Effektivität für Omnichannel-Marketer

NEW YORK, Sept. 26, 2023), die erfolgskritische Plattform für Omnichannel-Werbung, gibt die Wiedereinführung von Flashtalking als führenden unabhängigen Ad-Tech-Stack für kreative Relevanz und Aktivierung über alle digitalen Marketingkanäle bekannt. Mit einem aufgefrischten Branding und einer neuen Website , die seine Zukunftsvision veranschaulicht, präsentiert Flashtalking innovative Lösungen für führende Weltmarken, um die Potenziale der Kreativität zu entfesseln und die Media-Performance zu optimieren. In den neuesten G2-Reports für Herbst 2023, die auf authentifizierten Kundenrezensionen basieren , wurde Flashtalking als "Leader" in den beiden Bereichen Creative-Management-Plattformen und Cross-Channel-Werbung anerkannt.



"Wir freuen uns sehr, mit dem frischen Markenauftritt von Flashtalking unsere Führungsposition in der Kategorie Creative Ad Tech auszubauen. Dieses Update kommt genau zu dem Zeitpunkt, an dem die Sichtweise der Branche nicht klarer sein könnte: Creative Personalization ist das, was die Ergebnisse für Omnichannel-Marketer ausmacht", so Ben Kartzman, COO von Mediaocean und Flashtalking. "Die Ergebnisse, die unsere Plattform liefert, motivieren unser Team, weiter zu innovieren, und mit KI als Kernstück unseres Stacks sieht die Zukunft für unser Unternehmen und unsere Kunden sehr vielversprechend aus."

Die Bekanntgabe erfolgt zeitgleich mit der Veröffentlichung des Forschungsberichts "Breaking through the Digital Ad Ceiling with Creative Personalization" ("Mit kreativer Personalisierung die Decke der digitalen Werbungdurchbrechen") im dritten Quartal. Die Ergebnisse spiegeln die zunehmende Erkenntnis wider, dass kreative Werbetechnologien, die auf Automatisierung, Relevanz und Intelligenz setzen, das Fundament für wegweisende Kampagnen bilden. In der Tat gaben 97 % der Werbetreibenden an, dass personalisierte Werbemittel zu einer Steigerung der Konversionen und einer verstärkten Kundenbindung führen, während 79 % die kreative Optimierung als integralen Bestandteil ihres Mediabudgets betrachten.

Eine branchenübergreifende Umfrage zeigt, dass Programmatic Media mittlerweile ausgereift ist, inkrementelle Steigerungen schwieriger zu erreichen sind und Werbetreibende nach neuen Methoden suchen, um ihr Geschäftswachstum voranzutreiben. Unter den wichtigsten Hebeln für Kampagnen, zu denen Audience Targeting und Bid Management gehören, hat sich die kreative Optimierung als die variable Komponente herauskristallisiert, die den größten Einfluss auf Omnichannel-Vermarkter haben wird. So erwarten 96 % der Befragten, dass die Bedeutung der Kreativität in den kommenden zehn Jahren in Werbekampagnen zunehmen wird.

Weitere Erkenntnisse aus der Studie beleuchten die wichtigsten Herausforderungen und Möglichkeiten im Bereich der kreativen Personalisierung:

Mangel an Einblicken und Erkenntnissen: Sage und schreibe 91 % der Befragten gaben an, dass es einen "blinden Fleck" in Bezug auf kreative Erkenntnisse gibt.

90 % gaben an, dass isolierte Teams zu Ineffizienz und langsamer Markteinführung führen. Unvereinbare Technologie: Laut 73 % der Befragten haben sich die Markenbotschaften zunehmend von der Art und Weise entfernt, wie Verbraucher sie in ihrer eigenen Welt erleben.



Die Umfrage wurde mithilfe von TechValidate durchgeführt, um Einschätzungen von 100 Führungskräften aus verschiedenen Branchen zu erhalten, darunter Automobil, Konsumgüter, Direktvertrieb, Unterhaltung, Finanzdienstleistungen, Pharma/Gesundheit, Einzelhandel, Technologie, Telekommunikation und Reisen. Diese Führungskräfte gehören zu Marken, Agenturen, Medienanbietern und Technologieunternehmen. Für eine Zusammenfassung der Ergebnisse besuchen Sie bitte www.flashtalking.com/infographic.

"Diese Untersuchung findet zu einem entscheidenden Zeitpunkt für unser Unternehmen, unsere Partner und unsere Kunden statt. Es ist klar, dass die Kluft zwischen Kreation und Medien von Tag zu Tag größer wird. Die Verbraucher werden mit irrelevanten und sich wiederholenden Botschaften überflutet. Gleichzeitig haben Vermarkter einen blinden Fleck, wenn es darum geht, was sie betreiben und was funktioniert", so Grant Parker, Mediaocean und Flashtalking CRO. "Um den Bedürfnissen der Branche gerecht zu werden, haben wir unsere Mission und unser Engagement für Creative Ad Tech verstärkt und statten Werbetreibende weltweit mit fortschrittlichen Tools für Creative Personalization und Optimierung aus. Jetzt ist es an der Zeit, Creative Ad Tech in den Omnichannel-Media-Workflow zu integrieren, und Flashtalking geht dabei mit gutem Beispiel voran."

Das Unternehmen wird am 28. September um 12:00 Uhr EST ein Webinar durchführen, um die Studie zu präsentieren und einen tieferen Einblick in die Herausforderungen, Möglichkeiten und Aussichten für Creative Ad Tech und Innovation zu geben.

"The Mediaocean Current: Flashtalking Creative Intelligence" bietet Teilnehmern die Gelegenheit, von den Führungskräften von Mediaocean und Flashtalking mehr über die Mission und die aktuellen Lösungen zu erfahren, darunter Kartzman, Parker und CMO Aaron Goldman. Um sich anzumelden, besuchen Sie bitte www.mediaocean.com/flashtalking-webinar . Dort finden Sie einen Link, um das Event live zu verfolgen oder eine Aufzeichnung für die On-Demand-Ansicht zu erhalten.

Über Mediaocean

Mediaocean treibt die Zukunft des Werbe-Ökosystems mit Technologielösungen voran, die es Marken und Agenturen ermöglichen, wirkungsvolle Omnichannel-Marketing-Erlebnisse zu liefern. Mediaocean verwaltet mit seiner Software jährliche Mediaausgaben in Höhe von über 200 Milliarden US-Dollar und nutzt KI und maschinelles Lernen, um Medieninvestitionen zu steuern und Geschäftsergebnisse zu optimieren. Die Werbeinfrastruktur und die Ad-Tech-Tools des Unternehmens werden von mehr als 100.000 Mitarbeitern genutzt, um Kampagnen von der Planung, dem Einkauf, dem Ad Serving und der kreativen Personalisierung bis hin zur Analyse, Optimierung, Rechnungsstellung und Zahlung zu steuern. Besuchen Sie www.mediaocean.com für weitere Informationen.

Über Flashtalking

Flashtalking entfesselt die Macht der Kreativität, um die Medialeistung zu steigern. Als führender, unabhängiger Ad-Tech-Stack für Relevanz und Aktivierung über sämtliche digitale Marketingkanäle hinweg, überbrückt unsere Technologie die Lücke zwischen Kreativität und Medien. Wir bieten Automatisierung, um die Trennung zwischen den Teams aufzuheben und eine effizientere Produktion, Versionierung und Verteilung von kreativen Inhalten zu ermöglichen. Wir ermöglichen Personalisierung, damit die relevanteste und wirkungsvollste Markenbotschaft den passenden Verbraucher zur richtigen Zeit erreicht. Und wir nutzen Erkenntnisse, um ein umfassendes Verständnis dafür zu entwickeln, welche Botschaften bei verschiedenen Zielgruppen und in unterschiedlichen Kontexten besonders gut ankommen, und das mit hoher Granularität und transparenten Daten. Unsere Lösungen funktionieren in großem Umfang über die Kanäle CTV, Video, Display, Social, Native, Audio und Retail Media. Zudem integrieren wir uns in bestehende Technologie-Stacks, um Kampagnen über DSPs, DAMs, Ad-Server, Verifizierungsanbieter, Mess- Tools und mehr zu optimieren. Als Teil von Mediaocean ist Flashtalking in das zentrale System der Werbebranche für Planung, Einkauf und Abrechnung integriert. Weitere Informationen finden Sie unter flashtalking.com .

