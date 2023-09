Laserfiche der führende SaaS-Anbieter für intelligentes Content-Management und die Automatisierung von Geschäftsvorgängen gab heute bekannt, die ISO/IEC 27001:2022-Zertifizierung für sein Informationssicherheits-Managementsystem (ISMS) erhalten zu haben.

"Laserfiche ist auf die Bereitstellung innovativer Lösungen spezialisiert, die Kunden robuste, konfigurierbare Sicherheitselemente bieten", sagte Thomas Phelps, Senior Vice President für Unternehmensstrategie und CIO von Laserfiche. "Zusammen mit unserem SOC 2-Bericht, der HIPAA-Anforderungen umfasst, zeigt diese Zertifizierung die Übereinstimmung unseres Sicherheitsprogramms mit den branchenführenden Standards und Praktiken."

ISO 27001 ist ein umfassendes Rahmenwerk für ein Informationssicherheits-Managementsystem (ISMS). ISO 27001 ist als internationaler Standard für ein ISMS anerkannt und wurde kürzlich im Jahr 2022 mit bemerkenswerten Änderungen aktualisiert, einschließlich einer neuen Struktur für Anhang A, die 93 Kontrollen in vier Kategorien umfasst organisatorisch, personell, physisch und technologisch.

In den Zertifizierungsprozess ist BDO USA, P.C. eingebunden, ein externer Prüfer einer Zertifizierungsstelle, der ein Audit des ISMS von Laserfiche gemäß den Regeln, Verfahren und Managementsystemanforderungen der Akkreditierungsstelle durchführt. Der Erhalt des Zertifikats stellt den erfolgreichen Abschluss der ersten Zertifizierungsbewertung dar, an die sich zwei Jahre lang jährliche Überwachungsaudits anschließen.

"Vertrauen und Sicherheit stehen im Vordergrund unseres Handelns in der City of Los Angeles, die vom Center for Digital Government als eine der führenden digitalen Städte in den USA ausgezeichnet wurde", sagte Ted Ross, CIO der City of Los Angeles und Geschäftsführer der IT-Agentur der Stadt. "Entscheidend für unseren Erfolg sind Technologiepartner wie Laserfiche, die sich der Informationssicherheit widmen und skalierbare Unternehmensplattformen für unsere Mitarbeiter, Unternehmen und alle unsere Bürger bereitstellen."

Laserfiche ist eine vertrauenswürdige Plattform, die Unternehmen dabei hilft, Daten zu sichern und die Einhaltung regulatorischer Vorgaben zu verbessern. Laserfiche hat nicht nur die Zertifizierungen ISO 27001 und SOC 2 Type 2 Plus (HIPAA) erhalten, sondern ist auch nach Department of Defense 5015.2 zertifiziert. Weitere Informationen über die Zertifizierungen und Standards von Laserfiche finden Sie auf der Website von Laserfiche.

Über Laserfiche

Laserfiche ist der führende SaaS-Anbieter für intelligentes Content-Management und die Automatisierung von Geschäftsvorgängen. Durch leistungsstarke Workflows, elektronische Formulare, Dokumentenmanagement und Analysen beschleunigt die Laserfiche®-Plattform die Geschäftsabwicklung und ermöglicht es Führungskräften, sich auf das Wachstum im gesamten Unternehmen zu konzentrieren.

Laserfiche war der Vorreiter des papierlosen Büros durch Enterprise Content Management. Heute umfasst der cloud-orientierte Entwicklungsansatz von Laserfiche Innovationen im Bereich des maschinellen Lernens und der künstlichen Intelligenz, um Organisationen in mehr als 80 Ländern die Transformation zum digitalen Unternehmen zu ermöglichen. Kunden aus allen Branchen darunter Behörden, Bildungseinrichtungen, Finanzdienstleister, Gesundheitseinrichtungen und Fertigungsbetriebe nutzen Laserfiche, um ihre Produktivität zu steigern, ihre Geschäftstätigkeit zu skalieren und ihren Kunden ein vorrangig digitales Erlebnis zu bieten.

Mit seinen Mitarbeitern in Niederlassungen auf der ganzen Welt verfolgt Laserfiche die Vision des Unternehmens, seine Kunden zu befähigen und Menschen dazu zu inspirieren, sich ganz neu vorzustellen, wie Technologie das Leben verändern kann.

