Die Eleving Group, ein lettischer Anbieter von Finanz- und Mobilitätslösungen, begibt eine neue vorrangig besicherte fünfjährige Unternehmensanleihe 2023/28 (ISIN: DE000A3LL7M4). Die neue Eleving-Anleihe hat ein Gesamtvolumen von bis zu 75 Mio. Euro. Der Zinskupon wird zwischen 12% und 13,50% liegen und am 2. Oktober final festgelegt. Die Anleihe-Laufzeit endet am 31. Oktober 2028, der Nennbetrag des Bonds beträgt 100 Euro. Das öffentliche Angebot der neuen Eleving-Anleihe beginnt im Baltikum und in Deutschland am 2. Oktober ...

