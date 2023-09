Hamburg (ots) -



Am diesjährigen Bürgerfest zum Tag der deutschen Einheit nehmen - organisiert vom Landeskommando Hamburg - verschiedene Dienststellen der Bundeswehr in Hamburg teil. Unter dem Motto "Informieren und Mitmachen" sind am 2. Oktober 2023 von 10.00 bis 19.00 Uhr und am 3. Oktober 2023 von 10.00 bis 20.00 Uhr die Führungsakademie der Bundeswehr mit digitalen Ausbildungsformaten, das Bundeswehrkrankenhaus Hamburg mit einer Hightech-Intensivstation, die Hamburger Jugendoffiziere mit einem interaktiven Quiz, die Heimatschutzkompanie Hamburg mit Ausrüstung zum Ausprobieren sowie die Nachwuchswerbung sowie Feldjäger (Militärpolizei) vor Ort. Die Blaulichtmeile befindet sich zwischen Adolphsplatz und Rathausmarkt. Dort stellen auch Partner der Bundeswehr in der zivil-militärischen Zusammenarbeit aus, darunter Technisches Hilfswerk (THW), Polizei Hamburg, Feuerwehr Hamburg und das DRK (Deutsches Rotes Kreuz).



