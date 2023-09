96 der Befragten bei unabhängiger Untersuchung sehen Mehrwert in einem Connectivity Cloud-Ansatz

Cloudflare, Inc. (NYSE: NET), ein Marktführer im Bereich Connectivity Cloud, hat heute eine bei Forrester Consulting in Auftrag gegebene Studie veröffentlicht. Diese hebt den wachsenden Bedarf nach umfassender Vernetzung von Unternehmen hervor, die zugleich die Kontrolle über ihre Sicherheit, Produktivität und ihr wettbewerbsorientiertes Wachstum behalten wollen. Um Firmen bei der Bewältigung dieser Herausforderung zu unterstützen, führt Cloudflare das Konzept der Connectivity Cloud ein. Dabei handelt es sich um eine konsolidierte Plattform, die Unternehmen dabei helfen soll, ihren immer komplexeren und weiter ausufernden Technologie- und Datenbestand wieder in den Griff zu bekommen.

"Die von großen Cloud-Anbietern geschaffenen Geschäftsmodelle beruhen darauf, Daten möglichst fest zu finden, sodass es schwierig ist, sie zu migrieren. Diese Dienstleister, die Ihre Daten in Geiselhaft nehmen, locken Sie mit einem Produkt und machen es dann so gut wie unmöglich, verschiedene wettbewerbsfähige Angebote innerhalb der Cloud-Landschaft miteinander zu kombinieren", so Cloudflare-Chef Matthew Prince. "Cloudflare bietet eine Alternative: die Connectivity Cloud. Im Wesentlichen sind wir ein Netzwerk, mit dem Sie mühelos alles vernetzen und schützen können. Wir sind allem anderen übergeordnet und verbinden alles, was online ist sei es eine Cloud, ein Gerät, eine Datenbank oder lokale Hardware. Das erlaubt es Unternehmen, ihr Cloud-Korsett abzustreifen."

Unternehmen verlieren die Kontrolle über ihre IT- und Sicherheitsumgebungen

In den letzten Jahren ist auf der ganzen Welt die Zahl der von Unternehmen eingesetzten Anwendungen enorm gestiegen. Diese Applikationen sind oft SaaS-basiert und sollen einen effizienten Austausch in einem hybriden Arbeitsumfeld begünstigen. Allerdings sind dadurch auch neue Risiken und Probleme entstanden, weshalb man bei fast 40 aller Unternehmen die Aussage, dass man die Kontrolle über die eigenen IT- und Sicherheitsumgebungen verliert, (voll und ganz) unterschreiben würde. Als vier Hauptursachen dafür wurden die höhere Gesamtmenge der Anwendungen (66 %), deren größere räumliche Streuung (62 %), die Umstellung von einem On-Premise- auf ein Cloud-Modell (54 %) und der Wechsel der Belegschaft ins Homeoffice oder zu hybrider Arbeit (49 %) genannt.

Neue und komplexere Aufgabenfelder machen IT- und Sicherheitsabteilungen zu schaffen

Von IT- und Sicherheitsteams wird heute erwartet, trotz eines immer komplexeren Aufgabenfelds weiterhin produktiv und vorschriftsgemäß zu arbeiten. Bei einem Drittel der Unternehmen wird berichtet, dass bestimmte Aufgaben vor fünf Jahren noch nicht unter ihren Zuständigkeitsbereich gefallen sind. So waren in 52 der Fälle IT- und Sicherheitsteams, die heute für den Schutz sämtlicher im Büro, im Homeoffice oder hybrid tätigen Mitarbeitenden verantwortlich sind, dies vor fünf Jahren noch nicht. Mehr noch: Über 40 wurden inzwischen damit betraut, Anwendungen in Public Cloud-Umgebungen zu pflegen und zu schützen oder Daten in SaaS-Umgebungen abzusichern und zu verwalten, während das vor fünf Jahren noch nicht der Fall war. Hinzu kommt, dass es seit 2022 schwieriger geworden ist, diese Aufgaben zu erfüllen. Laut Aussage von 30 der Teams gestaltet sich die Pflege und der Schutz von Public Cloud-Umgebungen und Daten in SaaS-Umgebungen heute erheblich komplizierter als jemals zuvor.

Die Augen vor Veränderungen zu verschließen, hat konkrete geschäftliche Folgen

Führungskräfte aus dem IT- und Sicherheitsbereich sehen den Umgang mit einer immer raumgreifenderen Geschäftslandschaft bei gleichzeitiger Sicherstellung der Produktivität und des Schutzes ihrer Teams als ihre schwierigste Aufgabe an. Fast 50 der Unternehmen sind der Meinung, dass die zunehmende Zahl und Vielfalt der Nutzer, was Mensch, Maschine und Drittanbieter umfasst, eine der fünf größten Herausforderungen darstellt, mit denen sie aktuell konfrontiert sind. Dazu zählen außerdem die Wahrung oder Steigerung der Produktivität des eigenen Teams (44 %) und der Umgang mit wachsenden Angriffsflächen (44 %). Findet man auf diese Probleme keine angemessene Antwort, ist mit direkten Auswirkungen auf die Kundenerfahrung, die Produktivität und den Wettbewerbsvorteil des Unternehmens zu rechnen.

Unterstützung der digitalen Transformation, Senkung des Risikos und Steigerung der Produktivität dank der Connectivity Cloud

98 der Unternehmen sind der Auffassung, dass der Zugang zu einer Connectivity Cloud, die eine sichere und leistungsfähige "Any-to-Any"-Vernetzung (also Verbindungen zwischen mehr Menschen, Anwendungen, Daten, Geräten, Netzwerken und Clouds) ermöglicht, heute mehr denn je einen Mehrwert bietet. Fast die Hälfte der Befragten denkt, dass solche Lösungen die digitale Transformation beschleunigen und zugleich die Angriffsfläche reduzieren würden. 58 aller Entscheidungsträgerinnen und -träger versprechen sich davon außerdem eine höhere Produktivität. Nach Ansicht von 54 ließe sich damit die Zeit bis zur Markteinführung von Produkten verkürzen und der gleiche Anteil von Unternehmen glaubt, dass dadurch der Gesamtumsatz gesteigert werden könnte.

Methodik

Im September 2023 wurde Forrester Consulting von Cloudflare mit einer Bewertung des IT- und Sicherheitsökosystems beauftragt. Forrester führte daraufhin eine Online-Befragung von 449 Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträgern in Nordamerika, Europa, dem Asien-Pazifik-Raum und Lateinamerika durch.

Erfahrungsberichte von Kunden

"Angesichts von mehr als 12.000 Filialen und über 11 Millionen Transaktionen am Tag braucht Carrefour eine vertrauenswürdige Plattform zur Vernetzung, Absicherung und Beschleunigung von Online-Erlebnissen", so Guillaume Cécile, Operational Security Manager bei Carrefour. "Deshalb lassen wir uns von Cloudflare und dem globalen Netzwerk des Unternehmens bei der Gewährleistung von Sicherheit, Performance, Transparenz und Zuverlässigkeit unterstützen und zwar überall dort, wo wir und unsere Kunden geschäftlich tätig sind."

"Indeed sorgt dafür, dass sich täglich Millionen von Menschen neue berufliche Chancen eröffnen. Angesichts dieser Dimensionen sind Kontrolle und Einfachheit entscheidend, insbesondere für die Arbeitsabläufe unserer IT- und Sicherheitsteams", so Anthony Moisant, CIO and Chief Security Officer bei Indeed. "Dank Cloudflare sind wir in der Lage, cloudnativ und vernetzt das digitale Erlebnis unserer 350 Millionen monatlichen Unique Visitors abzusichern und zu optimieren."

Eingehender zu diesem Thema informieren können Sie sich hier:

Die Connectivity Cloud von Cloudflare

Blogbeitrag: Willkommen bei der Connectivity Cloud

Über Cloudflare

Cloudflare, Inc. (NYSE: NET) ist der führende Anbieter im Bereich Connectivity Cloud. Mit Cloudflare können Unternehmen ihre Mitarbeitenden, Anwendungen und Netzwerke noch besser schützen, deren Performance steigern und gleichzeitig Komplexität und Kosten reduzieren. Die Connectivity Cloud von Cloudflare bietet die umfassendste konsolidierte Plattform für cloudnative Produkte und Entwicklertools am Markt. Mit dieser Lösung kann sich jedes Unternehmen die für die Arbeit, Produktentwicklung und schnellere Geschäftserfolge erforderliche Kontrolle verschaffen.

Aufbauend auf einem der größten und am stärksten verflochtenen Netzwerke der Welt schirmt Cloudflare Kunden täglich vor Milliarden von Online-Bedrohungen ab. Millionen von Organisationen bauen auf Cloudflare darunter große Marken ebenso wie Unternehmerinnen und Unternehmer, kleine und mittelständische Betriebe, gemeinnützige Einrichtungen, Hilfsorganisationen und Behörden auf der ganzen Welt.

Weitere Informationen zur Connectivity Cloud von Cloudflare finden Sie unter cloudflare.com/de-de/connectivity-cloud. Bei https://radar.coudflare.com können Sie sich über die neuesten Trends und Erkenntnisse zum Thema Internet informieren.

