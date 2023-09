München (ots) -Eine bessere Dokumentation und Erhaltung des Brauchtums für Bayerns Gebirgsschützen - am Standort Kloster Benediktbeuern: Dieses Projekt auf Initiative der CSU-Fraktion wurde nun mit der Unterzeichnung der Gründungsurkunde für das Dokumentationszentrum durch den Bayerischen Ministerpräsidenten, Dr. Markus Söder, offiziell auf den Weg gebracht.Konkret erhält der Bund der Gebirgsschützen-Kompanien, auf Initiative der CSU-Fraktion, eine umfassende Förderung zur Errichtung eines Gebirgsschützen-Archivs in Höhe von gut 800.000 Euro. Räumlichkeiten werden instand gesetzt, die Geschichte wird analysiert und das Projekt wird von Seiten der Ludwig-Maximilians-Universität München wissenschaftlich begleitet - um alles zu katalogisieren, zu dokumentieren und auch zu digitalisieren. Im Laufe dieses Jahres gibt es einen Zwischenbericht der Forschungsergebnisse und das Zentrum soll schnellstmöglich für die Öffentlichkeit nutzbar sein.Dazu der wissenschafts- und kunstpolitische Sprecher der CSU-Fraktion, Robert Brannekämper:"Die geschichtliche Entwicklung der bayerischen Gebirgsschützen-Kompanien vom 14. Jahrhundert bis heute darzustellen und für künftige Generationen zu sichern, wird die Hauptaufgabe des neuen Zentrums der Bayerischen Gebirgs-schützen sein. War am Anfang die Landesverteidigung die wichtigste Aufgabe, so ist es seit über 50 Jahren die Staatsrepräsentanz des Freistaates. Sich für die Institution mit ihrer herausragenden Geschichte in Bayern einzusetzen und sie finanziell zu unterstützen ist für die CSU-Fraktion Auftrag und Verpflichtung - nicht nur heute, sondern auch in der Zukunft!"Dazu der Bayerische Ministerpräsident, Dr. Markus Söder:"Wir bekennen uns zu Tradition und Brauchtum. Der Freistaat ermöglicht den Gebirgsschützen die Gründung eines Gebirgsschützen-Zentrums samt Archiv im Kloster Benediktbeuern. Damit soll das wertvolle Brauchtum und seine Historie dokumentiert und erhalten bleiben. Als Ehrenmitglied habe ich dafür sehr gern auch die Schirmherrschaft übernommen. Die Gebirgsschützen stehen für bayerische Kultur, Tradition und Heimat. Sie sind eine großartige Visitenkarte für Bayern und verkörpern Weltoffenheit und Wertgebundenheit. Danke für das herausragende ehrenamtliche Engagement und das Bekenntnis zu unserem Land! Die Gebirgsschützen machen Bayern alle Ehre."Dazu Harald Kühn, für die CSU-Fraktion im Haushaltsauschuss:"Ich freue mich sehr über diese für unsere Region bedeutende Einrichtung. Im Zuge der Beratungen zum Haushalt 2023 wurde vereinbart, dass das Dokumentationszentrum der Gebirgsschützen im Kloster Benediktbeuern eine Förderung in Höhe von insgesamt ca. 800.000 Euro erhalten soll. Dies ist ein wichtiges Signal im Sinne der Pflege und Bewahrung dieser für Bayern wichtigen Tradition. Bei dieser Gelegenheit darf ich allen bayerischen Gebirgsschützen für ihr großes ehrenamtliche Engagement vielmals danken."Pressekontakt:Ursula HoffmannPressesprecherinE-Mail: ursula.hoffmann@csu-landtag.deMichaela LochnerStv. PressesprecherinE-Mail: michaela.lochner@csu-landtag.deTeresa PersardPressereferentinE-Mail: teresa.persard@csu-landtag.deOriginal-Content von: CSU-Fraktion im Bayerischen Landtag, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/53955/5612418