FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat am Dienstag an seine Vortagesverluste angeknüpft und erneut deutlich nachgegeben. Eine toxische Mischung aus Inflations- und Zinssorgen lastet weiter auf dem Markt. Craig Erlam vom Broker Oanda sprach von einer "Phase der Unsicherheit". Der deutsche Leitindex schloss am Abend mit 0,97 Prozent im Minus bei 15 255,87 Punkten, nachdem er im Tagesverlauf erneut auf den tiefsten Stand seit Ende März gefallen war. Verstärkt wurde der Abwärtsdruck ab dem Nachmittag von der ebenfalls schwachen Wall Street, die mit enttäuschenden Konjunkturdaten und einer drohenden Haushaltssperre kämpfte.

Noch deutlicher bergab ging es hierzulande für den MDax mit minus 1,74 Prozent auf 25 676,18 Zähler. Zwischenzeitig war es für den Index der mittelgroßen Werte sogar bis auf den tiefsten Stand seit Anfang Januar gegangen.

In den vergangenen beiden Wochen hatte zahlreiche Notenbanken, darunter die Fed und die Europäische Zentralbank (EZB), die Sorge vor noch länger hohen Zinsen geschürt, "was nicht gerade Vertrauen in die Wachstumsentwicklung ihrer Volkswirtschaften weckt", schrieb Marktbeobachter Erlam. In dieses Bild passten die am Dienstag veröffentlichten Konjunkturdaten aus den USA, wo sich unter anderem das Verbrauchervertrauen im September überraschend stark eingetrübt hatte./tav/he

DE0008469008, DE0008467416