HIAG Immobilien Holding AG / Schlagwort(e): Vertrag/Immobilien

HIAG Capital Market Day 2023: «Das Kunzareal veranschaulicht exemplarisch unser Geschäftsmodell!»



26.09.2023 / 18:30 CET/CEST





Medieninformation



Medieninformation (PDF) Basel/Windisch, 26. September 2023 - HIAG führte heute auf dem Kunzreal in Windisch ihren Capital Market Day durch. In verschiedenen Präsentationen bot das Immobilienunternehmen einen vertieften Einblick in sein Geschäftsmodell und die zentralen Funktionsbereiche. «Das Kunzareal veranschaulicht exemplarisch das Geschäftsmodell von HIAG», begrüsste CEO Marco Feusi die Gäste am Capital Market Day 2023. In den letzten 15 Jahren hat HIAG auf dem Gelände der ehemaligen Spinnerei Kunz in Unterwindisch eine lebendige Wohn- und Gewerbedestination mit insgesamt 227 Miet- und Eigentumswohnungen, einem Businesspark, einem Wohnheim für Menschen mit kognitiven oder psychischen Beeinträchtigungen sowie attraktiven Frei- und Gemeinschaftsräumen realisiert. Der im ersten Quartal 2024 geplante Abschluss des Projekts «kessel haus» setzt den erfolgreichen Schlusspunkt einer mehrstufigen Arealentwicklung in Windisch. Bereits kurz nach Vermarktungsbeginn der als Holzhybrid-Konstruktion erstellten Liegenschaft sind knapp die Hälfte der 24 Wohnungen und die meisten der 8 Ateliers reserviert. HIAG realisiert auf ihren Standorten massgeschneiderte Lösungen, von Zwischennutzungen bis zu fertigen Destinationen, die Raum für eine langfristige Entwicklung von Menschen und Unternehmen bieten. «Wir schaffen Wert für alle Anspruchsgruppen und bringen die Bedürfnisse und Erwartungen von Investoren, Mietern, des lokalen Gewerbes sowie der regionalen Bevölkerung in Einklang», betonte Marco Feusi. Das Geschäftsmodell von HIAG mit den drei Geschäftsfeldern Arealentwicklung, Portfolio-/Asset-Management und Transaktionen sowie den konsequent auf Nachhaltigkeit ausgerichteten Geschäftsprozessen ermöglicht es, flexibel auf stetig wandelnde Marktbedürfnisse und Rahmenbedingungen einzugehen und bildet damit eine solide Basis für die langfristig profitable Unternehmensentwicklung. Wie bei der Präsentation des Halbjahresergebnisses kommuniziert, erwartet HIAG bei einer stabilen Entwicklung der Schweizer Wirtschaft im Geschäftsjahr 2023 insgesamt ein gutes Ergebnis und geht davon aus, dass die bisherige Dividendenpolitik fortgesetzt werden kann. Kontakt Marco Feusi

Chief Executive Officer

marco.feusi@hiag.com Stefan Hilber

Chief Financial Officer

stefan.hilber@hiag.com HIAG Immobilien Holding AG

Aeschenplatz 7

4052 Basel

T +41 61 606 55 00

www.hiag.com

Über HIAG

HIAG ist eine führende, an der SIX Swiss Exchange kotierte Immobiliengesellschaft mit einem Immobilienportfolio im Gesamtwert von CHF 1.86 Mrd. Gemessen an der Gesamtfläche des Immobilienportfolios von 2.5 Mio. m² besitzt HIAG mit einer Fläche von rund 726'000 m² eine herausragende Entwicklungspipeline mit derzeit 58 Projekten und einem erwarteten Investitionsvolumen von CHF 3 Mrd. Das Portfolio umfasst 42 Areale mit gut erschlossenen Büro-, Gewerbe- und Logistikimmobilien sowie ausgewählten Wohnobjekten in zukunftsorientierten Wachstumsregionen der Deutsch- und Westschweiz. Mit der Immobilienbewirtschaftung erzielt HIAG stabile Mieterträge und schafft mit einem aktiven Portfoliomanagement und der Entwicklung attraktiver Destinationen langfristiges Wertsteigerungspotenzial.



Ende der Medienmitteilungen