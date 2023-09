Den ganzen Oktober hindurch finden in Jeonju verschiedene Festivals statt, bei denen Sie die Essenz der koreanischen Geschichte, des Geschmacks, des Stils und der Kultur erleben können.

Jeonju City, Jeollabuk-do, die Stadt mit der größten kulturellen Vielfalt Koreas, veranstaltet im Oktober das Jeonju Festa 2023, bei dem Sie den Charme von Jeonju, einschließlich seiner Geschichte, Kultur und Identität, in vollen Zügen genießen können.

Reisende aus aller Welt besuchen Jeonju im Oktober, um an der "Jeonju Festa 2023" teilzunehmen und werden jede Woche eine Vielzahl von Veranstaltungen an verschiedenen Orten der Stadt erleben. Zu den Veranstaltungsorten zählen Jeonju Hanok Village, das Korea Traditional Culture Center, das Jeonju General Stadium und das Seohak-dong Art Village.

In der ersten Oktoberwoche finden Koreas repräsentatives Gourmet-Festival, das "Jeonju Bibimbap Festival" (7. bis 9. Oktober), der "Ceremonial March to Enshrine the Portrait of King Taejo of Joseon Dynasty" (6. Oktober), das "Jeonju Art Nanjang" (7. bis 9. Oktober) und das "International Hanji Industry Festival" (7. bis 10. Oktober) statt.

In der zweiten Woche werden der "Jeonju Cultural Heritage Night Walk" (13. bis 14. Oktober) zur Förderung des nächtlichen Besuchs von Kulturgütern, das neue "Joseon Pop Festival", das die Faszination von Jeonju als Stadt des Klangs präsentiert (13. bis 15. Oktober), und das "Jeonju Reading Festival" zum Erhalt des Charakters von Jeonju als Kulturstadt (13. bis 15. Oktober) veranstaltet.

Zu den Events in der dritten und vierten Oktoberwoche gehören die "Hanbok Culture Week"(16. bis 22. Oktober), das "King Taejo Portrait Enshrinement Festival" (21. Oktober), das "Specialized Festival for Cultural Facilities in Hanok Village" (27. bis 29. Oktober) und die "Jeonju International Fermented Food Expo" (26. bis 30. Oktober).

Das "Opening Festival for Jeonju Festa 2023" soll außerdem die Bürger und Besucher von Jeonju vier Tage lang, vom 6. bis 9. Oktober, im Jeonju-Stadion und auf dem Gelände des alten Baseballstadions mit 16 verschiedenen Programmen willkommen heißen.

Woo Beom-ki, Bürgermeister von Jeonju, sagte: "Jeonju, Koreas führende Kultur- und Tourismusstadt, hat eine Reihe von Festivals organisiert, die die Essenz der koreanischen Kultur und die Identität von Jeonju widerspiegeln. Wir werden uns bemühen, dass jeder, der Jeonju besucht, den Geschmack und die Schönheit der Stadt kennen lernt."

Weitere Informationen über den Kulturtourismus in Jeonju, einschließlich der Oktoberfestivals, finden Sie auf der Website "Visit Jeonju":

https://tour.jeonju.go.kr/eng/index.jeonju

