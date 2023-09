Neueste Software-Updates bieten nahtlose Integration von Planungsfehlermanagement und Qualitätskontrolle in Bauprozesse

InEight, ein weltweiter Marktführer bei Softwarelösungen für das Management von Bauprojekten, hat bedeutende Innovationen vorgestellt, die dabei helfen, Planungsfehler frühzeitig gemeinsam zu lösen und Nacharbeiten zu vermeiden, indem eine kontinuierliche Überprüfung und Umsetzung komplexer, multidisziplinärer Projekte erleichtert und die Qualitätskontrolle in alle Bauaktivitäten integriert wird.

Das neue Integrated Quality Management hilft Bauunternehmen, die Lücke zwischen den Qualitätsanforderungen und der täglichen Arbeit zu schließen und die Risiken zu minimieren, die eine erfolgreiche Projektrealisierung gefährden können. Die Funktion umfasst Prüfpläne und Checklisten mit Bauausführungsplänen, Baufortschritt und Projektdokumentation, sodass Unternehmen eine zügige und kontinuierliche Genehmigung der Projektumsetzung sicherstellen und zugleich Qualitätsprobleme oder Projektverzögerungen reduzieren können. So gewinnen alle Beteiligten einen Echtzeitüberblick über den Projektfortschritt und erhalten Klarheit in Bezug auf die Verantwortlichkeiten. So wird die Projektübergabe rationalisiert und eine bessere Zusammenarbeit zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer unterstützt.

Das aktualisierte Design Issue Management, das Teil der InEight Model-Lösung ist, geht über die Kollisionserkennung hinaus und initiiert eine Informationsanfrage, um die multidisziplinäre Zusammenarbeit zur Überwachung und Verwaltung von Planungsfehlern zu erleichtern und kostspielige Nacharbeiten, Sicherheitsprobleme oder Verzögerungen zu vermeiden. Die Funktion umfasst eine benutzerfreundliche Bedienungsoberfläche, die dabei hilft, Probleme gemeinsam zu erkennen und zu lösen, bevor zu einem späteren Zeitpunkt des Bauprozesses hohe Kosten entstehen.

Brad Barth, Chief Product Officer bei InEight, kommentiert: "Da die Nachfrage nach Bauleistungen weiterhin die Kapazitäten übersteigt, suchen Auftraggeber, Architekten, Ingenieure und Bauunternehmer nach Möglichkeiten, mit weniger mehr zu erreichen. InEight erfüllt diese Branchenanforderung durch einen integrierten, durchgängigen Prozess, der einen kooperationszentrierten Ansatz für das Fehlermanagement und die Qualitätskontrolle vom Entwurf über die Bauausführung bis zur Abnahme erleichtert."

Über InEight

InEight ist ein Anbieter von praxisbewährter Projektmanagementsoftware für Bauträger, Bauunternehmen, Bauingenieure und Architekten. Mehr als 575.000 Anwender und über 850 Kunden aus aller Welt verlassen sich auf die Echtzeitinformationen von InEight, mit denen sie Risiken besser beherrschen und Projekte während ihres gesamten Lebenszyklus im Zeit- und Kostenrahmen halten können.

Von der frühen Planungsphase bis zum Bauplan, vom Kostenvoranschlag bis zur Terminplanung und von der Ausführung bis zur Übergabe hat InEight Projekte im Gesamtwert von weltweit mehr als einer Billion US-Dollar in den Bereichen Infrastruktur, öffentlicher Sektor, Energie und Strom, Öl, Gas und Chemie, Bergbau und Gewerbe realisiert. Nähere Informationen über InEight auf LinkedIn oder InEight.com.

