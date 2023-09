Kunden von Microsoft Azure haben nun weltweit Zugriff auf die leistungsstarke Speicherung von Lightbits. Skalierbarkeit, Verlässlichkeit und Flexibilität von Azure stehen so für Cloud-Migrationen von Unternehmen zur Verfügung.

Lightbits® ist führend in der Bereitstellung von einfachen, flexiblen und kostengünstigen Plattformlösungen für jede Cloud. Heute hat das Unternehmen die Verfügbarkeit der Lightbits Cloud Data Platform auf dem Microsoft Azure Marketplace bekannt gegeben. Dies ist ein Online Store für Anwendungen und Dienste, die auf Azure verwendet werden. Die Kunden von Lightbits profitieren nun von der bekannten Cloud-Plattform Azure, wie schlanke Bereitstellung und einfaches Management.

Lightbits beseitigt die Leistungs- und Kosteneinschränkungen, die mit der Speicherung in einer nativen Cloud einhergehen. Unternehmen können nun ihre speicherintensiven Lasten auf Azure übertragen. Durch das Clustering von Virtual Machines, die über TCP mit NVMe® verbunden sind, schafft Lightbits ein hochgradig leistungsfähiges SAN in der Cloud. Darüber werden auf Azure Datenbanken, Analytics und transaktionale Arbeitslasten betrieben, zusammen mit wichtigen Datendiensten für Unternehmen. Lightbits ist als Managed Application auf dem Marketplace verfügbar. Die Bereitstellung und das Management sind deshalb so einfach wie bei nativen Speichern.

In den Azure-Regionen EU-West, US-West und US-East ermöglicht Lightbits seinen Kunden:

Eine schnellere Migration in die Cloud. Lighbits kann bis zu 1 Million IOPS pro Datenträger und eine durchgängige Latenz von nur 190 Microsekunden bieten. Diese hohe Leistung wächst linear mit der Lightbits Clustergröße.

Lighbits kann bis zu 1 Million IOPS pro Datenträger und eine durchgängige Latenz von nur 190 Microsekunden bieten. Diese hohe Leistung wächst linear mit der Lightbits Clustergröße. Überwachung der Kosten für die Speicherung in der Cloud. Unternehmen können bis zu 85 ihrer Kosten für die Speicherung sparen. Kunden zahlen auf der Grundlage der verbrauchten Kapazitäten, nicht nach bereitgestellten IOPS oder Datenvolumen. Die Nutzung der Kapazität wird durch geringe Bereitstellung, Datenverringerung und andere Effizienzmaßnahmen möglichst gering gehalten.

Unternehmen können bis zu 85 ihrer Kosten für die Speicherung sparen. Kunden zahlen auf der Grundlage der verbrauchten Kapazitäten, nicht nach bereitgestellten IOPS oder Datenvolumen. Die Nutzung der Kapazität wird durch geringe Bereitstellung, Datenverringerung und andere Effizienzmaßnahmen möglichst gering gehalten. Speicherverwaltung nicht erforderlich. Lightbits-Käufe von Azure Marketplace beinhalten Support-Service für die Verwaltung der Speichercluster innerhalb des Azure-Abos. Dazu gehören eine 24/7-Überwachung, hohe Verfügbarkeit im Rahmen von SLAs, proaktive Software Upgrades, kritische Aufdeckung von Schwachstellen, Mitteilungen über automatische Heilung und Richtlinien für die Erweiterung von Clustern.

Lightbits-Käufe von Azure Marketplace beinhalten Support-Service für die Verwaltung der Speichercluster innerhalb des Azure-Abos. Dazu gehören eine 24/7-Überwachung, hohe Verfügbarkeit im Rahmen von SLAs, proaktive Software Upgrades, kritische Aufdeckung von Schwachstellen, Mitteilungen über automatische Heilung und Richtlinien für die Erweiterung von Clustern. Dienste flexibel skalieren. Die dezentrale Architektur von Lightbits ermöglicht dem Cluster, die Kapazität und Leistung unabhängig zu skalieren. QoS stellt sicher, dass der Service für die Nutzer nicht gestört wird, wenn Lasten zum Lightbits Cluster hinzugefügt werden.

Die dezentrale Architektur von Lightbits ermöglicht dem Cluster, die Kapazität und Leistung unabhängig zu skalieren. QoS stellt sicher, dass der Service für die Nutzer nicht gestört wird, wenn Lasten zum Lightbits Cluster hinzugefügt werden. Einfache Bereitstellung und problemloses Management des Volumens. Mit Lightbits werden Ressourcen wie ein SAN in der Cloud gemanagt statt auf einer Volume-by-Volume-Basis. Dadurch wird nicht zu viel direkt verbundener Speicher hinzugefügt.

Mit Lightbits werden Ressourcen wie ein SAN in der Cloud gemanagt statt auf einer Volume-by-Volume-Basis. Dadurch wird nicht zu viel direkt verbundener Speicher hinzugefügt. Hohe Verfügbarkeit über Zonen hinweg aufrecht erhalten. Die Daten werden mithilfe von synchronen Replikationen innerhalb oder über Verfügbarkeitszonen (AZs) hinweg geschützt und die Fähigkeiten zur autonomen Heilung sichern die Fortführung des Geschäfts.

Die Daten werden mithilfe von synchronen Replikationen innerhalb oder über Verfügbarkeitszonen (AZs) hinweg geschützt und die Fähigkeiten zur autonomen Heilung sichern die Fortführung des Geschäfts. Agil mit "Any Cloud" Flexibilität. Lightbits-Lizenzen können sowohl für öffentliche Clouds auf Azure als auch für private Clouds in Rechenzentren vor Ort genutzt werden. Die Multi-Tenant-Umgebungsdienste vervielfachen unterschiedliche Anwendungsumgebungen.

"Da Unternehmen immer mehr zu Cloud-Strategien übergehen, entdecken viele, dass sie unternehmenskritische Lasten haben, die nicht über SLAs in öffentlichen Clouds laufen können oder dass die Kosten dafür einfach zu hoch sind," sagte Kam Eshghi, Mitgründer und Chief Strategy Officer bei Lightbits. "Bei Lightbits erhalten sie maximale Leistung auf Azure zu geringeren Kosten als bei einer Speicherung in der nativen Cloud plus einen verwalteten Service. Nun können sie all ihre Lasten in die Cloud migrieren, ohne zu befürchten, sie wegen der hohen Kosten wieder zurückholen zu müssen."

"Mithilfe von Microsoft Azure Marketplace können Kunden auf der ganzen Welt ganz einfach vertrauenswürdige Partnerlösungen finden, kaufen und bereitstellen und alles auf Azure ist zertifiziert und optimiert," sagte Jake Zborowski, General Manager, Microsoft Azure Platform bei Microsoft Corp. "Wir freuen uns, die Lightbits-Lösung in der wachsenden Azure Marketplace-Umgebung begrüßen zu können ."

Der Azure Marketplace ist ein Online-Markt für den Kauf und Verkauf von Cloud-Lösungen, die auf Azure laufen können. Der Azure Marketplace verbindet Unternehmen, die nach innovativen, cloudbasierten Lösungen von Partnern suchen, die derartige Lösungen betriebsbereit entwickeln können.

"Auf dem Markt fehlte eine Cloud-Datenplattform wie Lightbits, die die Engpässe bei cloud-nativer Speicherung beseitigt und die Migration von kritischen, speicherintensiven Lasten zu Azure ermöglicht," sagte John Barnes, Sales Director bei Sycomp. "Unsere Kunden, die Hochgeschwindigkeitsdatenbanken und KI-Lasten betreiben, benötigten eine Lösung auf Azure, die ein günstiges Preis-/Leistungsverhältnis bietet und gleichzeitig einfach zu managen ist. Nun bietet Lightbits diese einzigartige Lösung."

Wenn Sie mehr Informationen benötigen, dann reservieren Sie sich einen Sitz in der ersten Reihe für das Lightbits on Azure Launch Event live am 29. September 2023.

Über Lightbits Labs

Lightbits Labs® (Lightbits) bietet eine komplette Datenplattform, die Unternehmen eine Cloud-First-Strategie ermöglicht. So können sie speicherintensive Lasten in die Cloud verlagern und eine leistungsfähige Cloud erstellen. Die üblicherweise bei alten Systemen oder cloud-nativer Speicherung auftretenden Engpässe werden dadurch beseitigt. Stattdessen profitieren die Unternehmen von hoher Leistung, dauerhaft niedriger Latenz und vorhersagbaren, niedrigen Kosten. Die native NMVe/TCP und die Clusterarchitektur in Verbindung mit den erforderlichen Datendiensten lösen die oft mit Cloud-Speicherung einhergehenden Herausforderungen wie Leistung, Effizienz und Kosten. Lightbits wird von führenden Tech-Unternehmen wie Cisco Investments, Dell Technologies Capital, Intel Capital, Lenovo und Micron unterstützt und verfolgt die Mission, eine robuste Cloud-Speicherplattform zu bieten, die einfach zu bedienen, effizient, agil und flexibel ist.

