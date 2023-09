Drei neue KI-gestützte Produkte verbinden strategische Prioritäten mit dem optimalen Taktik-Mix und der optimalen Ressourcenzuweisung, um das Engagement und die Loyalität der medizinischen Fachkräfte zu erhöhen

Heute, auf der Auftaktveranstaltung Aktana Innovation Exchange (AIx), kündigte Aktana, Inc., der führende Anbieter von intelligenten Kundenbindungsprogrammen für die globale Life-Sciences-Branche, drei neue Produkte an, die Kundenbindungsprogramme durch eine dynamischere Verbindung zwischen Strategie, taktischer Ausführung und Zeit bis zur Wirkung verändern. AIx ist eine Kooperationsveranstaltung, an der Führungskräfte von mehr als 35 Life Sciences- und Technologieunternehmen teilnehmen, deren einziges Ziel es ist, das Innovationstempo bei der Anwendung von KI und maschinellem Lernen für kommerzielle und medizinische Programme zu erhöhen.

In einer kürzlich von Aktana durchgeführten Studie mit 20 Biopharma-Unternehmen gaben mehr als 75 der Befragten an, dass es eine große Herausforderung sei, einen direkten Überblick über die Umsetzung der Strategien im Feld zu erhalten und zu wissen, wann die Taktiken geändert werden sollten.

Die Diskrepanz zwischen der Strategie und der präzisen Durchführung von Werbekampagnen im Pharmabereich ist eine ständige Hürde in der gesamten Branche. Die Markteinführung neuer Medikamente bleibt in etwa 34 der Fälle hinter den Erwartungen zurück. Um diese Misserfolge zu überwinden, müssen Pharmaunternehmen "ihre Strategie zur Markteinführung von Medikamenten als eine unternehmensweite Anstrengung betrachten, die alle Unternehmensfunktionen einbezieht und eine sorgfältige Planung und synchronisierte Zusammenarbeit erfordert", so Deloitte.

"Was Aktana einführt, wird die Art und Weise, wie wir unsere Kundenbindungsprogramme verwalten, während der Markteinführung von Medikamenten und darüber hinaus, wirklich verändern. Es war schon immer eine Herausforderung, unsere Strategien im gesamten Unternehmen zu managen und herauszufinden, welche Taktiken effektiv unterstützen und mit optimaler Wirkung arbeiten", erklärte ein Vice President of Commercial Effectiveness bei einem Top-20-Pharmaunternehmen.

Die drei neuen Produkte der Strategie-Suite kombinieren kontextbezogene KI, benutzerfreundliche Benutzeroberfläche und Fachwissen aus dem Bereich der Life Sciences, um den intelligenten Überblick über die Ausführungsstrategie zu gewährleisten und es den Führungskräften zu ermöglichen, dynamisch zu skalieren, was funktioniert, und zurückzusetzen ist und was nicht funktioniert.

Strategy Hub: Die einzige Quelle der Wahrheit für Omnichannel-Ausführung

Strategy Hub ist der Ort, an dem Führungskräfte zum ersten Mal eine einheitliche und Echtzeit-Ansicht der Omnichannel-Effektivität erhalten können. Strategy Hub ermöglicht es Benutzern, Strategien dynamisch mit Taktiken zu verbinden und KPIs zu verfolgen, während sie in Echtzeit Anpassungen vornehmen können, um ihre Bemühungen über alle Kanäle hinweg zu verfeinern und neu auszutarieren. Die Verantwortlichen für den Vertrieb haben sofort einen Überblick über alle Kanäle und können ihre Taktiken sofort aktualisieren, um die beste Einbindung der medizinischen Fachkräfte zu erreichen.

Tactic Genie: Verbesserte Effizienz und Time to Value mit Hilfe von Gen AI

Tactic Genie nutzt generative KI (ein proprietäres Ensemble aus tiefem verstärktem Lernen und großen Sprachmodellen), um Führungskräfte aus dem Bereich Operations und Effektivität in die Lage zu versetzen, ihren Taktik-Mix zu analysieren und auf die effektivsten Taktiken auszurichten und das 5-10 Mal schneller als je zuvor. Dieses leistungsstarke Tool unterstützt die strategische Entscheidungsfindung, indem es leistungsschwache Aktivitäten identifiziert und Möglichkeiten mit höherer Wirkung empfiehlt. Kommerzielle und medizinische Teams können zusammenarbeiten, Abläufe rationalisieren und die Zeit bis zur Wertschöpfung verkürzen.

Impact Simulator: Bewertung von Effektivität und Wirkung in einem risikoarmen Umfeld

Der Impact Simulator ist eine KI-gestützte Simulationsumgebung, die Nutzern eine virtuelle Plattform bietet, um Strategien und Taktiken innerhalb des Tools zu evaluieren, bevor sie umfassend investieren und teure Kampagnen starten. Der Impact Simulator hilft Commercial Operations und Field Medical Teams, Szenarien auf der Grundlage von Echtzeitdaten zu erforschen und zu testen, um die wirkungsvollste Taktik zum richtigen Zeitpunkt zu entwickeln.

"Es besteht ein enormer Bedarf an KI-gestützten Lösungen, die das Pharmageschäft mit hyper-personalisierten und anpassungsfähigen Omnichannel-Engagements katalysieren", sagte John Vitalie, CEO von Aktana. "Die Strategy Suite von Aktana ist die erste Sammlung von Tools, die eine einheitliche Sicht auf die Leistung von Strategie und Taktik bietet, mit der Möglichkeit, Einsätze in Echtzeit zu simulieren und zu verfeinern."

"Letztlich ermöglicht die Aktana Strategy Suite den Marken- und Vertriebsverantwortlichen, die Markteinführung von Arzneimitteln erfolgreicher und nachhaltiger zu gestalten."

Strategy Hub und Tactic Genie werden für Beta-Kunden in den USA im 4. Quartal 2023 und allgemein im 1. Quartal 2024 verfügbar sein. Impact Simulator wird im 2. Quartal 2024 erhältlich sein.

Aktanas UX/UI-Verbesserungsinitiative namens Glass wird mit den drei neuen Strategie-Suite-Produkten beginnen und bis März 2025 auf das gesamte Aktana-Produktportfolio ausgeweitet.

Über Aktana

Aktana ist der führende Anbieter von intelligentem Kundenengagement für die globale Life-Science-Branche. Aktana stellt sicher, dass jedes Kundenerlebnis auf die individuellen Präferenzen und Bedürfnisse zugeschnitten ist und hilft Life-Science-Unternehmen, ihre Beziehungen zu Gesundheitsdienstleistern zu stärken, um eine bessere Patientenversorgung zu erreichen. Heute nutzen kommerzielle und medizinische Teams von mehr als 300 Marken die KI-gestützte Contextual Intelligence Engine von Aktana, um personalisierte Omnichannel-Interaktionen in großem Umfang zu koordinieren und zu optimieren. Mehr als die Hälfte der 20 größten Pharmaunternehmen der Welt sind Kunden von Aktana. Aktana hat seinen Hauptsitz in San Francisco und verfügt über Niederlassungen in allen wichtigen Biopharma-Regionen der Welt. Weitere Informationen finden Sie unter www.aktana.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

