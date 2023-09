Mit einem ersten Fokus auf Streaming-Quellen wie Apache Kafka, Confluent Cloud und Amazon MSK vereinfacht ClickPipes die Datenpipelines für Analysen in Echtzeit

ClickHouse Inc., Entwickler der beliebten Open-Source-Spaltendatenbank für Echtzeit-Analysen, meldete heute die allgemeine Verfügbarkeit von ClickPipes, das externe Datenquellen direkt mit ClickHouse Cloud verbindet. ClickPipes ermöglicht die Erstellung kontinuierlicher Datenpipelines mit wenigen Mausklicks und ist von Anfang an mit Confluent Cloud, Amazon MSK und Apache Kafka integriert. Weitere Optionen sollen demnächst hinzukommen.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230926709588/de/

ClickPipes powers seamless data ingestion for real-time analytics (Graphic: Business Wire)

"Der Aufbau zuverlässiger Datenpipelines kann sehr umständlich sein. Durch die Bereitstellung einer nutzerfreundlichen, kontinuierlichen Datenaufnahme für ClickHouse Cloud können sich die Nutzer jetzt auf die Hauptaufgabe konzentrieren, nämlich die Gewinnung von Erkenntnissen aus den Daten", so Aaron Katz, Mitbegründer und CEO von ClickHouse, Inc. "Neben den bestehenden Verbindungen bildet ClickPipes auch die Grundlage einer serverlosen Dateneinspeisung für ClickHouse Cloud. Das gestattet uns die Ausweitung der Liste bestehender Verbindungen, um sicherzustellen, dass wir unsere Kunden dort betreuen, wo sie sind."

ClickHouse Cloud wurde im Dezember 2022 als vollumfänglich verwalteter Cloud-Service eingeführt und baut auf Open-Source-Technologie für Echtzeitanalyse auf, die bei Unternehmen wie eBay, Uber und Disney bei der Produktion eingesetzt wird. Es ist eine Datenbank, die einzigartig in der Lage ist, Milliarden von Ereignissen pro Sekunde zu verarbeiten, und hat sich daher innerhalb kurzer Zeit in einer breiten Vielfalt von Unternehmen durchgesetzt, darunter in den Bereichen Beobachtbarkeit, Streaming und Marketing. Durch die Einführung von ClickPipes wird nun ein neuer Weg für Unternehmen aufgezeigt wie etwa die 80 Prozent der Fortune-100-Liste, die Apache Kafka nutzen, um Streaming-Datenquellen mit der schnellsten und ressourceneffizientesten Datenbank für Apps und Echtzeitanalysen zu verbinden.

Zu den Hauptmerkmalen von ClickPipes gehören:

Einfache und intuitive Erstellung von Pipelines, die die Komplexität der Datenaufnahme abstrahiert, mit einem Datenfluss, bei dem in unter einer Minute eine Datenquelle gewählt, das Schema formatiert und feinjustiert und eine ClickPipe eingerichtet werden kann.

Vollumfänglich verwaltete Dateneinspeisung über hochverfügbare Pipelines, die die Daten ständig und ohne manuelle Beaufsichtigung übertragen.

Eine skalierbare Infrastruktur, die Flexibilität bietet, um das steigende Datenvolumen mit "ClickHouse-Geschwindigkeit" zu handhaben, damit die Systeme künftige Anforderungen mühelos bewältigen können.

Die allgemeine Verfügbarkeit von ClickPipes schließt sich an ein Jahr mit hoher Geschäftsdynamik und einer Plattformerweiterung für ClickHouse Cloud an. Das Unternehmen meldete unlängst den Marktauftritt der unternehmenseigenen Tabellenmaschine SharedMergeTree, die die Leistung von ClickHouse Cloud steigert. Das vollumfänglich verwaltete Cloud-Angebot ist zudem jetzt auf der Google Cloud-Plattform sowie bei Amazon Web Services verfügbar.

ClickHouse Cloud ist für eine 30-tägige Probezeit verfügbar, die kostenlose Gutschriften im Wert von 300 USD beinhaltet. Melden Sie sich gleich hier an.

Über ClickHouse

ClickHouse ist das weltweit schnellste und ressourceneffizienteste analytische spaltenorientierte Online-Datenbankmanagementsystem. Als sicheres und skalierbares serverloses Angebot in der Cloud ermöglicht ClickHouse Cloud nun jedem, die Vorteile einer effizienten Echtzeit-Analyse mühelos zu nutzen.

Erfahren Sie mehr unter clickhouse.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230926709588/de/

Contacts:

Nick Peart

ClickHouse Vice President of Marketing

+44 208 051 6775

nick.peart@clickhouse.com