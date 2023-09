FREIBURG (dpa-AFX) - "Badische Zeitung" zu Schweizer Panzer-Entscheidung:

"Nun also doch, die Schweiz darf ausgemusterte Leopard-2-Panzer an den Rüstungskonzern Rheinmetall verkaufen. Was unspektakulär klingt, ist eine Entscheidung von beachtlicher Reichweite. Unsere Nachbarn lösen sich damit ein wenig vom Prinzip der Neutralität. Zumindest interpretieren sie es neu. Eine überfällige Zäsur. Allzu lange trug die Schweiz ihren außenpolitisch wichtigsten Grundsatz vor sich her wie eine Monstranz, bloß um in deren Schatten umso eifriger ihren Geschäften nachgehen zu können. (...) Mit der Erlaubnis zum Panzerverkauf tragen die Eidgenossen nun immerhin dem Umstand Rechnung, dass Deutschland und weiteren Ländern aufgrund von Panzerlieferungen in die Ukraine Lücken in den eigenen Beständen entstanden sind. Das kommt einer indirekten Waffenhilfe für die Ukraine gleich und signalisiert Solidarität mit dem demokratischen Europa. Gut so."/yyzz/DP/he