Vor kurzem eröffnete die Fifa in Miami ein neues Büro. Es soll die Organisation der Weltmeisterschaft 2026 vereinfachen, die in den USA, Kanada und Mexiko stattfinden wird.Zürich/Miami - Der Weltfussballverband Fifa soll die Verlegung von rund hundert Arbeitsplätzen, darunter die Rechtsabteilung, vom Hauptsitz in Zürich nach Miami planen. Das sagte eine mit dem Vorgang betraute Quelle der französischen Nachrichtenagentur AFP am Dienstag. «Die Fifa ist eine globale Führungsinstanz und gewisse Abteilungen wurden über einen geplanten Umzug in den neuen ständigen Sitz...

Den vollständigen Artikel lesen ...