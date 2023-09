Das war stark: Wegen guter Geschäfte in allen Segmenten hat der Saatguthersteller KWS Saat die Erwartungen für das abgelaufene Geschäftsjahr übertroffen. Im bis Ende Juni laufenden Geschäftsjahr steigerte das Unternehmen seinen Umsatz um 18 Prozent auf 1,82 Milliarden Euro, wie es am Mittwoch in Einbeck mitteilte.Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) kletterte um 44 Prozent auf knapp 223 Millionen Euro, was einer operativen Marge von 12,2 Prozent entspricht. Die Kennzahlen liegen damit sowohl ...

