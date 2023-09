McGinley and Associates soll Rover Metals beim Genehmigungsverfahren unterstützen

Anzeige / Werbung Rover Metals treibt die Umweltverträglichkeitsprüfung für sein LGL-Projekt mit Hilfe ausgewiesener Experten voran. Rover Metals (TSX.V: ROVR, FSE: 4XO, WKN: A3DW9Z) hat McGinley and Associates aus Reno im US-Bundesstaat Nevada damit beauftragt, das nun anstehende Umweltgenehmigungsverfahren für sein Let's-Go-Lithium-Projekt unterstützend zu begleiten. Handshake; Quelle: Depositphotos McGinley and Assiciates ist eine Umweltberatungsfirma, die 2001 in Reno, Nevada, gegründet wurde. Sie ist als leistungsstarkes Beratungsunternehmen für Umwelttechnik und -wissenschaft bekannt und hat sich im Westen der USA als unabhängiger Berater und Unterstützer von Rohstoffunternehmen etabliert. Inzwischen ist das Unternehmen ein Teil des UES-Konzerns geworden. Dieser bietet seinen Kunden Umweltberatungsdienste für den öffentlichen und privaten Sektor bei einer Vielzahl von lokalen und regionalen Projekten an. Zu den Mitarbeitern gehören Ingenieure, Geologen, Hydrogeologen, Geochemiker, Modellierer, Umweltwissenschaftler, Biologen, Luftqualitätsspezialisten und -techniker, Analysten für geografische Informationssysteme, Datenbank-/Programmieringenieure und Techniker. Die UES ist damit eines der größten, erfahrensten und ressourcenreichsten Unternehmen in diesem Sektor. Durch den Zusammenschluss gleichgesinnter, erfolgreicher Unternehmen kann die UES-Gruppe ihre geografische Reichweite ebenso erweitern wie ihre Dienstleistungsbereiche und die Kompetenz des Teams. Judson Culter, der CEO von Rover Metals, erklärte: "Nach einer umfassenden Prüfung von Umweltberatungsunternehmen sind wir sind begeistert, dass wir UES als unseren Partner für die Entwicklung des LGL-Projekts ausgewählt haben. Einer der ausschlaggebenden Faktoren für die Wahl von UES ist ihre umfangreiche hydrologische Erfahrung im Amargosa-Becken." Abonnieren Sie jetzt den Goldinvest.de-Newsletter

