Jakob Ems (Gurupress.de) - Die Microsoft-Aktie schloss am Dienstag bei 311 USD, was einen Rückgang von satten -2,2 % zum Wochenauftakt markiert. Damit ist das vorläufige Monatsergebnis der Aktie bei -5,5 %. Der Wert des US-amerikanischen Software-Giganten konnte somit nicht an frühere Erfolge anknüpfen und scheint derzeit in einer Art Warteschleife festzuhängen. Nichtsdestotrotz gibt es auch Licht am Ende des Tunnels: Der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...