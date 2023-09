Weilburg (ots) -Kaum eine andere zeitgenössische Künstlerin als Jiny Lan steht mit festem Willen für unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung. Freiheit ist für die Künstlerin chinesischer Herkunft derjenige kostbare Raum, den sie in komplexen Kompositionen für transkulturelle Begegnungen zwischen chinesischer Tradition und westlicher Selbstbestimmung öffnet.Das Recht zu fragen, sieht die 1995 nach Deutschland immigrierte Konzeptkünstlerin als Privileg an. Dabei durchdringt ihre feministische Position das künstlerische Werk zu "Himmelsfragen", das das Rosenhang Museum nun als Hauptwerk zeigt. Nichts scheint mehr seit den Krisen der Gegenwart selbstverständlich, vieles wandelt sich.Währenddessen strebt Jiny Lan nach vielschichtigen Perspektiven auf das menschliche Sein. So verschränkt sie Mixed Media - Elemente aus Malerei und Kalligraphie sowie Performance und Installation, um erstmalig auch künstliche Intelligenz auf ihr Selbstverständnis als Künstlerin hin zu befragen: "Wird der Mensch einst dem Tod entfliehn, Unsterblichkeit auf Erden ziehn?"Mögliche Antworten sind in den großformatigen Gemälden von Jiny Lan zusammen mit den algorithmusbasierten Botschaften als eine Art Orakel enthalten.Es ist zudem die Lust am gemeinsamen Schaffensprozess, mit dem Jiny Lan ein 2000 Jahre altes, chinesisches Gedicht im Rosenhang Museum als Anlass, Mittel und Fixpunkt einer demokratischen Debatte wählt.Sie fordert das Publikum zur imaginären Mitgestaltung auf. Der partizipative Appell von "Himmelsfragen" ist zugleich Ich-Botschaft, Beziehungsarbeit und Sachaussage in einer fragilen Welt der Zukunft.Jiny Lan, geb. 1970, lebt und arbeitet in Düsseldorf und Berlin. Ihre Karriere startete sie eigeninitiativ als Porträtmalerin in den Straßen Deutschlands, bevor ihre Werke auch international gezeigt wurden. Sie gilt als eine der Repräsentantinnen feministischer Kunst in China.Am 04. Oktober 2023 um 16 Uhr eröffnet Christian Lindner, Bundesvorsitzender der FDP sowie Bundesminister der Finanzen, die Ausstellung .Pressekontakt:Rosenhang MuseumAntje HelbigAhäuser Weg 8-1035781 Weilburg/LahnTel.: +49 6471 39081www.rosenhangmuseum.deinfo@rosenhang-museum.deOriginal-Content von: Rosenhang Museum, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/127810/5612551