FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen sind am Mittwoch mit Kursgewinnen in den Handel gestartet. Der richtungsweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future stieg am Morgen um 0,11 Prozent auf 128,93 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen betrug 2,80 Prozent. Sie bewegte sich damit knapp unter dem am Vortag markierten 12-Jahres-Hoch.

Für Zinsauftrieb sorgt seit einiger Zeit die Geldpolitik. Zwar scheinen große Notenbanken wie die US-Währungshüter auf den Zinshöhepunkt zuzusteuern. Insbesondere Fed-Zentralbanker werden aber nicht müde, die Möglichkeit weiterer Zinsschritte ins Spiel zu bringen. Zudem wird auch seitens anderer Notenbanken regelmäßig betont, dass die Leitzinsen zwecks Inflationsbekämpfung längere Zeit auf erhöhtem Niveau verweilen müssen. Das treibt die Kapitalmarktzinsen.

An Konjunkturdaten stehen zur Wochenmitte eher weniger bedeutsame Zahlen auf dem Programm. Größte Beachtung dürften am Nachmittag Auftragszahlen aus der US-Industrie finden, da die Bestellungen langlebiger Güter einen Hinweis auf die Investitionsneigung der Unternehmen geben./bgf/jkr/zb